Дионис Ченуша: Молдова движется одновременно на Восток и на Запад, и это хорошо

Одновременные движения в Восточном и Западном направлениях, имевшие место в первые 100 дней правления новой власти, приносят свои результаты, пишет политолог Дионис Ченуша в аналитической статье для Агентства IPN.

Политолог отмечает, что возобновление отношений между Молдовой и Евросоюзом несёт с собой ряд важных преимуществ, о которых было объявлено на 5-м заседании Совета Ассоциации ЕС–Молдова.

Во-первых, европейская сторона готова не только перечислить макрофинансовую помощь (двумя траншами, до конца 2019 года), но и изыскать новые финансовые источники в бюджете ЕС на 2020 год. Доступность прежних и новых средств лишает оснований любые возражения на тему отсутствия финансового покрытия для проведения трудных реформ. В то же время, расширяется список отраслевых и предварительных политических условий.

Второй качественный сдвиг, отмеченный политологом, заключается в индивидуализации механизма мониторинга реформ в Молдове путём создания „Проектной команды для Молдовы” (ПКМ). Полномочия новой структуры пока неизвестны, но для того, чтобы оказывать влияние, она должна сочетать в себе местных экспертов с политическим признанием в рамках европейских институтов и в Кишинёве. Если бы предложенная для Молдовы структура обладала хотя бы половиной веса Группы поддержки для Украины, функционирующей с 2014 года, то европейская интеграция страны могла бы стать ещё более ощутимой, считает Дионис Ченуша.

Не в последнюю очередь, основное внимание Евросоюза по факту приковано к структурным реформам, инициированным правительством Майи Санду в области юстиции и прокуратуры. Политические обязательства Кишинёва и пристальный надзор Брюсселя усиливают давление на эту реформу и уменьшают возможности для махинаций.

Ченуша полагает, что на фоне вырисовывающейся Европейской комиссии „фон дер Ляйен” и доработки нового Многолетнего финансового плана (на 2021–2027 годы) проевропейские силы Молдовы должны воспользоваться тем доверием, которым они пользуются в Брюсселе, чтобы переместить молдавское досье на видное место в рамках повестки дня Евросоюза.

На восточном направлении также намечается ряд тенденций, продолжает Дионис Ченуша.

По его мнению, правительство Санду намерено не только возобновить экономические отношения с Россией, но и наполнить их содержанием. В ходе визита в Москву, запланированного на октябрь текущего года, премьер-министру Майе Санду предстоит выбрать направления интенсивного сотрудничества в соответствии с параметрами действий Молдо-российской межправительственной комиссии. Как считает политолог, внешняя торговля и диалог в энергетическом секторе являются одними из наиболее важных направлений, поскольку они предусматривают содействие молдавскому экспорту и обновление контракта на поставку газа, в том числе внедрение в приднестровском регионе законодательства, приведённого в соответствие с Третьим энергетическим пакетом. В то время как правительство проявляет осторожность в тернистых взаимоотношениях с российской стороной, президент Додон объявил на саммите Евразийского союза в Ереване о том, что он будет осуществлять полномочия, вытекающие из статуса страны-наблюдателя. Таким образом, Молдова должна делегировать постоянного представителя в состав Евразийской комиссии. Для этого президенту Додону придётся выделить деньги из бюджета, поскольку расходы на работу аппарата постоянного представителя оплачиваются страной-наблюдателем, комментирует Дионис Ченуша.

Он прогнозирует, что с технической и политической точек зрения социалисты должны убедить блок ACUM не блокировать участие в работе Евразийского союза. Хотя деятельность постоянного представителя будет носить символический характер и не будет иметь каких-либо юридических последствий, она должна быть вписана в существующую дипломатическую систему, чтобы иметь минимальное политическое значение. В любом случае президент Додон планирует провести социализацию, по меньшей мере, на уровне чиновников, подчиняющихся Администрации президента, с институциональными рамками Евразийского союза, поясняет политолог.

Евразийская интеграция, пропагандируемая социалистами в менее громкой форме, не ставит под угрозу реализацию Соглашения об ассоциации. Тем не менее, политолог убеждён, что контакты с евразийскими структурами и распространение порождаемых ими идей в публичном и административном пространстве Молдовы подпитывают евразийскую альтернативу в качестве внешнеполитической ориентации страны.

Поскольку европейская интеграция ещё не стала необратимой и в любое время может столкнуться с неудачами, политический класс, наряду с населением, окажется лицом к лицу с евразийской альтернативой, доступной и всё более явственной, заключает Дионис Ченуша.