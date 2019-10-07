Российская дива Ольга Бузова на премьере года появилась в сногсшибательном платье от молдавского дизайнера

Наплевав на дресс-код, артистка затмила всех звезд на красной дорожке.

Суд по всему популярная Ольга Бузова решила, что если не получается брать поклонников голосом (то и дело в сети появляются ролики, где Ольга не поет, а визжит вживую), то будет ошарашивать фанатов нарядами. И скажем, в последнем она преуспела.

Недавно в Москве представили одну из главных премьер сезона – российскую версию голливудского полумюзикла «Комедия о том, как банк грабили». Разумеется, первыми мюзикл увидели звезды российского шоубиза и прочие знаменитости. Естественно на премьеру отправилась и певица, телеведущая, дизайнер и прочее Ольга Бузова. Ее появление, чего греха таить, вызвало наибольший ажиотаж.

Фото: соцсети Артистка наплевала на дресс-код (дамы должны были надеть красные перчатки темные очки) явилась на мюзикл в сногсшибательном, в сверкающем золотом платье в пол от известного молдавского дизайнера. Платье, действительно, достойное красной дорожки пусть даже и российской. И очень радует, что наши молдавские дизайнеры создают уникальные наряды.

Фото: соцсети

Платье, в котором блистала Бузова принадлежит молдавскому бренду O'Blanc. Платье из коллекции от кутюр осень-зима 2020. Отметим, что наряды от O'Blanc из коллекций от кутюр стоят от 2000 евро.

ЛИДИЯ ТКАЧ