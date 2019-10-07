Высшая судебная палата отказала Филату в пересмотре дела

Дело Владимира Филата не будет пересмотрено.

Высшая судебная палата отказала адвокатам экс-премьер-министра в том, чтобы пересмотреть первое дело их подзащитного, по которому в 2016 году Филата признали виновным в пассивной коррупции и извлечении выгоды из влияния и приговорили к девяти годам тюрьмы.

Свое решение, являющееся окончательным, ВСП огласила 4 октября 2019 года.

Заявление адвокатов об апелляции отклонено из-за того, что его содержание не соответствует всем требованиям действующего законодательства.

Суд столичного сектора Буюканы в июне 2016 года приговорил Филата к девяти годам тюрьмы по данному делу. Также прокуратура потребовала конфисковать незаконно нажитое им имущество. Апелляционная палата Кишинева отклонила апелляцию адвокатов Филата и подтвердила приговор суда первой инстанции. Высшая судебная палата 22 февраля 2019 года также оставила приговор в силе.

В мае 2019 года адвокаты Филата подали ходатайство о пересмотре решения по первому делу Филата. Юристы просили пересмотра на том основании, что 2,7 миллиона евро, которые суд первой инстанции обязал Филата вернуть, фигурировали в другом деле, осужденного по которому тоже обязали вернуть эти деньги. Защита считает, что эти деньги получил Илан Шор, или кто-то из его окружения. В ответ на апелляцию последовал отказ, сообщает портал NewsMaker.