Продана компания "Tirex-Petrol"

Mabanaft-Moldova GmbH (Швейцария) - мажоритарный акционер компании Tirex-Petrol, работающей на рынке нефтепродуктов Молдовы, - продал свою долю в размере 95,95% молдавской компании Estcon Construct. Как сообщили агентству "ИНФОТАГ" в Национальной комиссии по финансовому рынку (НКФР), сделка зарегистрирована вне регулируемого рынка. В ее ходе более 17,8 млн. акций компании продано почти за 197,7 млн. леев.

Сделка была одобрена в феврале 2019 г. Советом по конкуренции. Estcon Construct (село Александровка, Яловенский район) является строительно-торговой компанией с уставным капиталом в 8 млн. леев ($465 тыс.), которая принадлежит Татьяне Игнат. С конца прошлого года компания получила лицензию на право деятельности на рынке нефтепродуктов, но только на импорт и оптовую торговлю бензином и дизтопливом.

Tirex-Petrol - старейшая компания на рынке нефтепродуктов. Она является четвертой по величине на рынке и пятой по обороту. Ее уставный капитал составляет около 111,5 млн. леев ($6,5 млн.).

Согласно данным годового отчета, Tirex-Petrol зарегистрировал в 2018 г. прибыль в размере 34,77 млн. леев, что в три раза больше, чем в 2017 г. Увеличение прибыли произошло за счет увеличения почти в три раза доходов от операционной деятельности. В то же время, выручка от продаж в 2018 г. составила около 988,5 млн. леев, увеличившись почти на 10 млн. леев (1%) по сравнению с 2017 г. В то время как в 2014-2015 гг. годовой оборот компании превышал 1,5 млрд. леев. Сеть Tirex Petrol насчитывает 76 заправок.

В 2013 г. активы Tirex-Petrol приглянулись другим бизнесменам, пытавшимся захватить их мошенническим способом. Спустя два года, часть АЗС стала управляться новой компанией Vento. Пресса писала, что Vento является активом фирмы Datario, принадлежащую Андриану и Игорю Борщ, которые входят в состав управленцев Tirex-Petrol.