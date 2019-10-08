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Здоровье
Менее 50 врачей перешли на свободную медицинскую практику.
08.10.2019

Почти через год после того, как семейные врачи могут зарегистрировать индивидуальные кабинеты, менее 50 врачей перешли на свободную медицинскую практику. Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Алла Немеренко заявила для IPN, что реформа не была хорошо продумана и „не на благо наших сел”.

Алла Неремеренко не считает инициативу устойчивой с нескольких точек зрения, но говорит, что она остается на усмотрение семейных врачей, если они хотят работать самостоятельно. „Это решение очень плохо повлияло на граждан. Если в селах до сих пор работали несколько семейных врачей, то теперь они расстались. Расстались и граждане”, - сказала Алла Немеренко. По словам министра, в некоторых селах у людей начались конфликты между собой из-за того, что врачи расстались. „Для Республики Молдова практика индивидуального кабинета семейного врача в сельской местности не является жизнеспособной”, - заявила она.

Алла Немеренко добавила, что необходимы изменения в законодательстве, чтобы не оставлять села без семейных врачей.

Согласно реформе первичной медицинской помощи, инициированной бывшей властью, семейные врачи могут самостоятельно выбирать форму деятельности - либо индивидуальный кабинет семейного врача, либо центр семейных врачей, основанный двумя и более семейными врачами, либо работа в существующих поставщиках первичной медицинской помощи. Закон вступил в силу 5 ноября 2018 года.


 
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