Почти через год после того, как семейные врачи могут зарегистрировать индивидуальные кабинеты, менее 50 врачей перешли на свободную медицинскую практику. Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Алла Немеренко заявила для IPN, что реформа не была хорошо продумана и „не на благо наших сел”.

Алла Неремеренко не считает инициативу устойчивой с нескольких точек зрения, но говорит, что она остается на усмотрение семейных врачей, если они хотят работать самостоятельно. „Это решение очень плохо повлияло на граждан. Если в селах до сих пор работали несколько семейных врачей, то теперь они расстались. Расстались и граждане”, - сказала Алла Немеренко. По словам министра, в некоторых селах у людей начались конфликты между собой из-за того, что врачи расстались. „Для Республики Молдова практика индивидуального кабинета семейного врача в сельской местности не является жизнеспособной”, - заявила она.

Алла Немеренко добавила, что необходимы изменения в законодательстве, чтобы не оставлять села без семейных врачей.

Согласно реформе первичной медицинской помощи, инициированной бывшей властью, семейные врачи могут самостоятельно выбирать форму деятельности - либо индивидуальный кабинет семейного врача, либо центр семейных врачей, основанный двумя и более семейными врачами, либо работа в существующих поставщиках первичной медицинской помощи. Закон вступил в силу 5 ноября 2018 года.