Будут ли в Братиславе обсуждать особый статус Приднестровья

Очередная встреча по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" пройдет 9 - 10 октября в столице Словакии - Братиславе.

Как передает агентство "ИНФОТАГ", на сайте ОБСЕ отмечается, что переговоры будут вести действующий председатель этой ОБСЕ, министр иностранных и европейских дел Словакии Мирослав Лайчак и его спецпредставитель по процессу приднестровского урегулирования Франко Фраттини. Во встрече примут участие представители всех участников формата "5+2" Молдовы, Приднестровья, ОБСЕ, России, Украины, а также наблюдателей - ЕС и США.

В ходе встречи будет рассмотрен ход реализации мер по укреплению доверия, согласованных в рамках пакета "Берлин-плюс", а также определены возможные дополнительные и новые приоритетные вопросы для дальнейшей работы.

Переговоры пройдут в министерстве иностранных и европейских дел Словакии. Пресс-брифинг об итогам переговоров намечен на четверг 10 октября, в конгресс-холле министерства в 12:00 по кишиневскому времени. Прямая трансляция брифинга будет осуществляться в Миссии ОБСЕ в Молдове.

Советник премьер-министра Владислав Кульминский исключил возможность обсуждения в Братиславе особого статуса Приднестровья. Он отметил в интервью Europa Libera, что по итогам переговоров, "возможно, будет утвержден протокол, аналогичный предыдущим встречам, но в нем будут отражены по большей части технические, а не глобальные вопросы".

"Там не будет говориться о статусе, о политических вопросах или о чем-то подобном. По большей мере, будут освещены проблемы, которые обсуждаются на переговорах уже долгое время", - сказал советник.

Он назвал основной проблемой то, что "в рамках правящей коалиции приднестровское урегулирование не обсуждалось" из-за "диаметрально противоположных взглядов".

Кульминский признал, что повестка администрации президента в данном вопросе отличаться от правительственной - "и это нормально, что подходы - разные".

"Если вы спросите, существует ли совместная стратегия, я вынужден сказать "нет". Ее еще только нужно обсудить и согласовать. Потому что, в конце концов, главная задача или цель коалиции - это внутренние реформы (реформа прокуратуры, реформа судебной системы и т. д.). А другие, даже чрезвычайно важные вопросы, еще не затронуты. Но, думаю, что в конечном итоге, к этим вопросам будет найден подход, это необходимо обсудить, и я надеюсь, что будут найдены определенные точки соприкосновения", - отметил советник.

Приднестровье работает в рамках социально-гуманитарной повестки, и на встрече "5+2" в Братиславе никакие другие вопросы, которые не имеют отношения к формату, обсуждаться не будут, заявил в понедельник министр иностранных дел непризнанной ПМР Виталий Игнатьев на совещании у приднестровского лидера Вадима Красносельского.

Он выразил надежду, что молдавская сторона "также будет выполнять данные договоренности". Игнатьев сообщил, что в рамках подготовки к встрече ведется "соответствующая работа с коллегами из российского МИДа, проведен ряд консультаций с посредниками и наблюдателями в переговорном процессе".

По его словам, 9-10 октября "будут обсуждены такие актуальные для Приднестровья вопросы, которые не нашли своего решения по причине неготовности молдавской стороны, как телекоммуникации, проблема закрытия политически мотивированных уголовных дел, участия приднестровского автотранспорта в международном движении".

Обозначая новые для переговорной повестки вопросы, он выделил "тему закрытия молдавскими банками счетов некоторых приднестровских предприятий, отнеся ее к категории гуманитарных".

"Еще одна острая тема - импорт в Приднестровье лекарственных препаратов. Молдавская сторона планирует ввести с 1 февраля очередной режим, так называемую вторую фазу контроля в пункте пропуска "Кучурганы". Наша задача - не допустить никаких дискриминационных действий, которые бы мешали гражданам Приднестровья получать продукты питания и лекарства, заниматься бизнесом и любыми формами деятельности. Никаких элементов экономического, таможенно-пограничного давления быть не должно", - считает дипломат.

Напутствуя его, Красносельский рекомендовал "предложить партнерам, посредникам, наблюдателям и молдавской стороне определиться со сроками исполнения по таким важным вопросам, как телекоммуникации, прекращение политически мотивированных уголовных дел, которые перетекают из одного протокола в другой".

"Если есть договоренность, то должен быть четко определен срок реального исполнения. Очень трудно переходить к обсуждению новых вопросов, когда не исполнены старые договоренности. Надо убедить коллег взять на себя обязательства в конкретные сроки исполнить те решения, которые подписаны", - сказал тираспольский лидер, уверенный, что приднестровская сторона "все обязательства исполняет своевременно и в полном объеме".