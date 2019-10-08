Молдавский стилист: Майя Санду могла бы одеваться и получше (Видео)

Премьер-министр - под прицелом взглядов. Когда вы являетесь главным министром страны, то должны выглядеть безупречно - это знают все. Тем не менее, в имидже Майи Санду есть упущения, считает известный стилист Натаниэль Ковальски, пообщаться с которым на предмет гардероба Санду решили журналисты портала perfecte.md.

- Могла бы одеваться получше. Акцентировать то, что есть положительного в её имидже. Я заметил, что она не очень грамотно комбинирует различные аксессуары, например, сумки и туфли.

Ей нужен специалист, который будет заботиться от стиле. Премьер-министр должен одеваться лучше. Но всё же я заметил и то, что ситуация улучшается, кто-то уже работает над её стилем, он достаточно сдержан, и это тоже неплохо, - считает специалист.