8 Октября 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Срочно! Важная новость для тех, кто скучает по лету и жаре: Южный циклон несет в Молдову аномально теплую погоду
08.10.2019

Боимся сглазить, но, кажется, очередное «бабье лето» на целую неделю наступит в стране.

Очень холодно сейчас на улице, даже днем. Более того, в ближайшие сутки обещают по ночам заморозки. Завтра, 8 октября, днем ожидается всего 8-10 градусов тепла, а в ночь на среду – не более 7 градусов, на почве – около нуля. На этом «холодные новости» временно заканчиваются.

Уже с полудня среды, 9 октября, в Молдове начнет медленно, но верно, теплеть: максимально до 16 градусов тепла.

Дальше больше: в четверг и пятницу днем около 18 градусов тепла, а субботу, 12 октября, в 15.00 – 20-22 градуса.

В воскресенье, 13 октября, ожидается +24 градуса!

В воскресенье, 13 октября, ожидается +24 градуса!

Зато в воскресенье, 13 октября, граждане-товарищи, почти Ташкент – аж 22-24 градуса выше нуля. Тепленько будет еще и в понедельник – в День города Кишинева – до +23 градусов.

И так – до пятницы, 18 октября. Потом постепенно начнет холодать, но мы сообщим об этом подробнее в следующий раз.

Примечательно, что все дни будет солнечно и без осадков.

ЛИДИЯ ТКАЧ


 
Количество просмотров:
107
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.