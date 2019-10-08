Срочно! Важная новость для тех, кто скучает по лету и жаре: Южный циклон несет в Молдову аномально теплую погоду

Боимся сглазить, но, кажется, очередное «бабье лето» на целую неделю наступит в стране.

Очень холодно сейчас на улице, даже днем. Более того, в ближайшие сутки обещают по ночам заморозки. Завтра, 8 октября, днем ожидается всего 8-10 градусов тепла, а в ночь на среду – не более 7 градусов, на почве – около нуля. На этом «холодные новости» временно заканчиваются.

Уже с полудня среды, 9 октября, в Молдове начнет медленно, но верно, теплеть: максимально до 16 градусов тепла.

Дальше больше: в четверг и пятницу днем около 18 градусов тепла, а субботу, 12 октября, в 15.00 – 20-22 градуса.

В воскресенье, 13 октября, ожидается +24 градуса!

Зато в воскресенье, 13 октября, граждане-товарищи, почти Ташкент – аж 22-24 градуса выше нуля. Тепленько будет еще и в понедельник – в День города Кишинева – до +23 градусов.

И так – до пятницы, 18 октября. Потом постепенно начнет холодать, но мы сообщим об этом подробнее в следующий раз.

Примечательно, что все дни будет солнечно и без осадков.

ЛИДИЯ ТКАЧ