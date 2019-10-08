Григорчук освобожден из-под предварительного ареста

Павел Григорчук был освобожден из-под предварительного ареста в рамках дела по статье за хулиганство после потасовки с прокурором Нику Шендря.

Вчера судьи Кишиневской апелляционной палаты вынесли определение об его освобождении, а также переводе под судебный контроль.

Около недели назад дело было передано в суд.

Инцидент между Григорчуком и Шендрей произошел 11 сентября возле Кишиневской апелляционной палаты. По словам гособвинителя, Григорчук нанес незначительный телесный вред прокурору.

В случае признания виновным ему грозит наказание в штраф в размере до 67 500 леев или тюремное заключение на срок до пяти лет.