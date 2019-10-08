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Семья
Новые детали аварии «Порше» в Кишиневе: За пару минут до столкновения с троллейбусом, из автомобиля в панике выпрыгнула сестра погибшего
08.10.2019

Об этом она сама заявила во время участия в одной из телевизионных передач.

Громкая авария на Буюканах еще не раз будет нами вспоминаться по тому или иному поводу. Так, например, новые подробности стали известны после выхода в эфир телепередачи «Говорит Молдова».

Оказывается, сестра погибшего мужчины по имени Сергей Киба за некоторое время до столкновения с троллейбусом находилась в «Порше» - она попросила брата, чтобы он помог ей довезти тяжелые сумки. Брат приехал с новой подругой.

Однако, стиль вождения Светланы Унгуряну не понравился сестре Сергея.

«Я просила ехать тише, говорила, что меня ждет ребенок. А когда просьбы не возымели действия, то буквально на ходу выскочила из автомобиля» - рассказала она.

Через пару минут произошло роковое столкновение «Порше» с троллейбусом: Светлана в реанимации до сих пор, брат погиб, два десятка человек ранены.

ПАВЕЛ МУНТЯН


 
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