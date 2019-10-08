Новые детали аварии «Порше» в Кишиневе: За пару минут до столкновения с троллейбусом, из автомобиля в панике выпрыгнула сестра погибшего

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Семья
Об этом она сама заявила во время участия в одной из телевизионных передач.
Громкая авария на Буюканах еще не раз будет нами вспоминаться по тому или иному поводу. Так, например, новые подробности стали известны после выхода в эфир телепередачи «Говорит Молдова».
Оказывается, сестра погибшего мужчины по имени Сергей Киба за некоторое время до столкновения с троллейбусом находилась в «Порше» - она попросила брата, чтобы он помог ей довезти тяжелые сумки. Брат приехал с новой подругой.
Однако, стиль вождения Светланы Унгуряну не понравился сестре Сергея.
«Я просила ехать тише, говорила, что меня ждет ребенок. А когда просьбы не возымели действия, то буквально на ходу выскочила из автомобиля» - рассказала она.
Через пару минут произошло роковое столкновение «Порше» с троллейбусом: Светлана в реанимации до сих пор, брат погиб, два десятка человек ранены.
ПАВЕЛ МУНТЯН
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