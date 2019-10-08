Адвокаты Филата прокомментировали заявления об отсутствии в Молдове политзаключенных

Адвокаты бывшего премьер-министра Влада Филата прокомментировали заявление Михаила Попшоя об отсуствии политзаключенных в Молдове. Ранее вице-спикер парламента Михаил Попшой и глава делегации Республики Молдова в ПАСЕ Дойна Герман, высказались о Резолюции ПАСЕ, в которой власти Кишинева призывают сделать все возможное, чтобы положить конец политически мотивированным уголовным делам, начатым прежним режимом. Герман проголосовала против прекращения всех уголовных дел, находящихся под политическим контролем, а Попшой сообщил, что коллега проголосовала таким образом, потому что «в Республике Молдова нет политзаключенных».

Поправка о прекращении политических дел была предложена парламентариями из Германии, Австрии, Исландии и Турции, в том числе председателем Мониторингового комитета ПАСЕ г-ном Штефаном Шеннахом, который следил за уголовным делом Влада Филата и дал дополнительные комментарии по поводу недопущения политического влияния на дело экс-премьера.

Депутаты Михаил Попшой и Дойна Герман заявили, что в нашей стране больше нет политзаключенных, а те, кто считает Влада Филата политзаключенным – ошибаются.

Адвокаты считают, что такие заявления “полностью противоречат многочисленным выводам международных организаций и НПО, которые квалифицировали уголовное дело и осуждение Влада Филата как политически мотивированное. Пример избирательного правосудия, осуществляемого правоохранительными органами и судами, политически контролируемыми старым режимом. Один из исков, поданных Владом Филатом в ЕСПЧ, касается того факта, что его уголовный процесс был политически мотивированным”.

“Выводы о том, что предыдущий режим подчинил себе правосудие и правовые институты, используя преследование и запугивание любого из неудобных противников, содержатся не только в отчетах, но и в Декларации Парламента Республики Молдова о признании Республики Молдова захваченным государством.

Чтобы укрепить доверие, нынешнее правительство должно разработать нормативный акт, который бы устанавливал четкие, определенные и предсказуемые критерии для выявления политических дел, которыми руководствовалось предыдущее правительство, чтобы создать механизмы для их пересмотра с привлечением ответственных лиц.

Однако политические жертвы – не единственные, кто оказался в рядах нынешнего правительства и подвергался преследованиям в период, когда оно находилось в оппозиции. Число жертв политических дел намного выше, начиная с мэров, советников, депутатов, экономических агентов, политиков, юристов, преследуемых по политическим критериям.

Кроме того, недавние заявления некоторых судей, которые признались в том, что они подверглись давлению, связанному с рассмотрением дел, включая материалы по делу Филата, должны быть восприняты со всей серьезностью, чтобы положить конец практике политического вмешательства в процесс правосудия“, – говорится в пресс-релизе защиты Филата.