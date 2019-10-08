Игорь Мунтяну: Мы не нашли подтверждения, что фирма „Avia Invest” вложила собственные деньги в аэропорт

Председатель парламентской комиссии, изучившей условия концессии Кишиневского международного аэропорта, депутат фракции ППДП, блок ACUM Игорь Мунтяну утверждает, что документов, подтверждающих, что предприятие „Avia Invest” когда-либо вкладывало собственные деньги в аэропорт, не было найдено. Об этом говорилось в ходе передачи „Cutia Neagră” на телеканале TV8, передает IPN.

По его словам, с самого начала бывший примар Оргеева Илан Шор, объявленный в международный розыск после прихода новой власти, не фигурировал ни в одном акте, подписанном от имени компании „Avia Invest”. Изменения в статусе „Avia Invest” произошли через год, в 2014 году. За тот же период группа компаний, контролируемая группой Шор, получила первые деньги из „Avia Invest”, которая начала генерировать определенную прибыль.

„Связь между Шором и „Avia Invest” комплексная, потому что не были вложены деньги, а, наоборот, группа Шор изымала деньги из „Avia Invest”, которая начала приносить определенную прибыль, для собственных нужд. Эта концессия была настоящей „курицей с золотыми яйцами” для компаний, управляемых Шором. Только аэропортовый сбор в размере 9 евро, умноженный на 2,8 миллиона пассажиров, приносил около 20 млн. евро, а другие сборы, связанные с услугами, предоставляемыми самолетам, прилетающим в аэропорт, достигли около 81 млн. евро за один год. Огромная сумма, которая практически в два раза покрывает ответственность этой концессионной компании перед аэропортом” - заявил депутат.

Игорь Мунтяну отметил, что в 2015 году тогдашний глава Национального центра по борьбе с коррупцией Виорел Кетрару потребовал от властей приостановить концессионный контракт, потому что было очень много беззаконий, совершенных в „Avia Invest”. „Этот отчет был проигнорирован. Республика Молдова вступила в год сильных кризисов после банковского мошенничества. Аэропорт каким-то образом оставался на периферии общественного внимания, и никто не интересовался нарушениями в процедурах, которые были первоначально сделаны в процессе концессии”, - заявил Игорь Мунтяну.

Депутат отметил, что сейчас первостепенным является расторжение договора о концессии аэропорта и привлечение к ответственности тех, кто нанес ущерб этому процессу.

На прошлой неделе, после заслушивания отчета следственной комиссии по оценке порядка подготовки и проведения концессии Кишиневского международного аэропорта, парламент потребовал от правительства начать процедуру аннулирования концессии аэропорта компетентной судебной инстанцией Молдовы. Кишиневский международный аэропорт был сдан в концессию на 49 лет осенью 2013 года фирме „Avia Invest”.