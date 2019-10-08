Василий Шарко обсудил с коллегами в Москве дело о "ландромате"

Глава Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Василий Шарко в начале месяца ездил в Москву - обсуждал с российскими коллегами в том числе "ландромат" - схему по отмыванию денег, внедренную в Молдове отбывающим срок в Молдове Вячеславом Платоном.

Встреча с представителями российской Федеральной службы по финансовому мониторингу состоялась 1 октября. Странно то, что об этом сообщило российское учреждение, в то время как молдавская служба "забыла" проинформировать общественность об этом визите.

На вопрос Publika TV Шарко ответил, что сайт учреждения не работает, и пообещал опубликовать информацию через пару дней. Он говорит, что в этом году представители Молдовы по меньшей мере 10 раз ездили в Россию.

Схема, которую по данным журналистских расследований, внедрил Платон, работала в Молдове с 2010 по 2014 годы. Ее суть проста: решением суда, конфисковывались сотни миллионов долларов со счетов некоторых российских фирм. Деньги переводились в банки Молдовы и Латвии, после чего перечислялись на счета новых владельцев. В тот период Платон, которого прозвали рейдером №1 в СНГ, якобы отмыл через принадлежащий ему молдавский банк примерно 20 миллиардов долларов.

Согласно прессе, тот же Платон был автором схемы молдавского миллиардомата, через которую также вывели миллионы долларов. В 2017 Вячеслава Платона приговорили к 25 годам тюрьмы, за мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах по делу о BEM, и по другим аналогичным преступлениям.

Ранее пресса писала, что он готов заплатить до десяти миллионов долларов депутатам альянса ПСРМ - ACUM, чтобы те помогли ему выйти из тюрьмы. В середине августа Майя Санду заявляла, что Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, которую возглавляет Василий Шарко, саботирует правительство и не предоставляет информацию о расследовании банковского мошенничества и других коррупционных схем. Недавно премьер заявила, что учреждение начало сотрудничать, а за деятельностью директора внимательно следят.