Нарушенный баланс: В Молдове прокуроров на 43% больше, чем судей

Молдова - один из лидеров по числу прокуроров на душу населения. Их на 43% больше, чем судей, в то время как в странах с развитой демократией дела обстоят с точностью до наоборот. Таковы данные Центра юридических ресурсов Молдовы.

Так, у нас 720 прокуроров, по сравнению с 504 судьями, число которых в нашей стране ниже средних европейских показателей. На 100 тысяч жителей нашей страны приходятся по 13 судей. По данным исследования, самые большие показатели - в Болгарии, где на 100 тысяч жителей приходятся около 32 юристов. За ней следуют Литва и Латвия. В Румынии свыше 23 судей на 100 тысяч жителей. По словам экспертов, виной всему историческое прошлое Молдовы.

"Число судей и прокуроров за последние годы существенно не изменилось. Но в прошлом прокуратура была сильной и доминировала в юстиции. Когда число прокуроров больше, чем число судей, то неизбежно получаешь больше уголовных дел", - сказал глава Центра юридических ресурсов Молдовы Владислав Грибинча.

В Минюсте обещают с данными ознакомиться, как только получат их.

"Это нужно проанализировать очень внимательно и проверить в зависимости от числа дел, объёма работы и возможностью справляться с числом обращений", - заявила Госсекретарь Министерства юстиции Вероника Михайлов-Морару.

Этот же отчёт свидетельствует о том, что в Молдове дела рассматриваются в три раза быстрей чем в среднем по Европе.

"У этой спешки есть цена - качество правосудия, которое часто подвергалось критике со стороны ЕСПЧ", - добавил Владислав Грибинча.

Последние данные 2016 года свидетельствуют о том, что молдавские судебные инстанции рассматривали все категории дел в первичных, апелляционных и высших инстанциях всего за 259 дней, в то время как среднеевропейский показатель составляет 723 дня. Анализ „Юстиция в Республике Молдова в цифрах – сравнительный взгляд” был проведён в период август-сентябрь 2019 года, при поддержке посольства Швеции.