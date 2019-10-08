У семьи из Молдовы в Париже полиция отобрала дочерей: если бы знали, что так будет, мы бы в жизни не приехали во Францию!

Детей отобрали за то, что отец ударил старшую дочь, которая баловалась, прутиком.

Страшная история произошла с семьей Зубковых во Франции. Семья живет в селе Маринешты Сынжерейского района. Три месяца назад 26-летний глава семьи Алексей поехал на заработки в Париж.

- У нас во Франции родственники живут, хотели подзаработать денег и уехать домой, - объясняет Алексей. - В семье две дочери: Еуниче в ноябре исполнится три года, младшей Лоис — год и пять месяцев. Настя беременна, на пятом месяце, ждем третьего ребенка...

В начале июля 24-летняя Настя с детьми приехала к мужу в Париж. Алексей искал работу, попутно подрабатывая, где можно, а Настя сидела дома с детьми. Еуничу определили в детский садик. Две с половиной недели все было хорошо, а потом грянула беда. 20 сентября воспитатель детсада позвонила родителям Еуничи и попросила их прийти.

- Воспитательница увидела на попе ребенка следы от прутика, - рассказывает Алексей. - Да, я ударил дочку, которая баловалась, прутиком. Позвонила Насте, Настя сказала, как есть, что муж наказал ребенка. Директор отослала Настю домой: «Вечером заберешь ребенка»...

Настя позвонила мужу, тот занимался ремонтом крыши,но все бросил и приехал домой.

- Мы с женой как раз хотели выходить из дома, чтобы идти забрать дочку из детсада, но в этот момент к дому подъехали две полицейские машины, - вспоминает Алексей. - Вышло восемь полицейских. Ничего не объясняя, сказали: «Одевайтесь, мы вас забираем!» Заковали в наручники меня и мою беременную жену, отвезли в участок. Забрали и младшую дочь...

В камере Настю продержали сутки, а Алексея 48 часов. Допрашивали, спрашивали: Какой длины был прутик?»

- Я вышел на улицу, взял с земли тоненький прутик, длина — около 40 сантиметров, - отвечал полицейским Алексей.

- Предоставили список обвинений, но я мало что понял, - говорит Алексей. - Единственное, что понял, за то, что ударил ребенка, во Франции этого делать нельзя. С большинством обвинений я не согласен!

Семья наняла адвоката, ему уже заплатили 600 евро.

- И это только начало... - вздыхает Алексей.

Малышей забрала французская полиция (Фото: из архива семьи Зубковых).

Семья связалась с посольством Молдовы во Франции, но дипломаты ответили, что ничем не могут помочь, пусть этим делом занимается адвокат. С детьми разрешили увидеться только на одиннадцатый день и всего на час.

- Я в таком стрессе нахожусь постоянно все эти дни, - едва не плачет Анастасия. - Как будто не мои дети, когда я их увидела! На Еуниче сапожки на несколько размеров больше, еле ходила в них. Не хотела сначала говорить, вся в напряжении была, будто окаменевшая. А Лоис смотрела на меня, как будто не узнавала. На младшей были все те же носки, что я надела 11 дней назад. У младшей лезли зубки, наверное, и температура была. Ребёнок сильно хотел пить. Выпила стакан воды залпом. Лоис никогда не сосала соску, но на встрече у нее было раздражение и аллергия, сказали, что от соски. Потом, конечно, девочки оттаяли. Расставались, старшая разрыдалась: «Мама, папа, заберите меня с собой в Молдову, не оставляй меня!»

В дом, где живет семья Зубковых должна наведаться комиссия, которая проанализирует условия, в которых живут дети.

- 1 октября в Молдове умерла моя бабушка, я даже не смогла приехать на похороны, - вздыхает Анастасия.

Сегодня, 8 октября, должен состояться суд, который определи судьбу детей, останутся ли они с родителями или нет.

- Не знаем, какое решение примет суд, - признается Анастасия. - Судья может и вернуть нам детей, и продлить процесс. Если бы знала, что тут меня ждет, я бы в жизни не приехала во Францию! Сейчас жду третьего ребенка, не знаю, как этот стресс отразится на его здоровье...

Семья уже обратилась к властям Молдовы с просьбой помочь вернуть детей. Посмотрим, чем завершится сегодняшний суд в Париже...

ЛЕОНИД РЯБКОВ