Имущество экс-президента Приднестровья Шевчука пойдет с молотка

Напомним, что некоторое время назад в интернете всплыла «форма главнокомандующего ПМР».

В Приднестровье приступили к тотальной распродаже имущества экс-президента Евгения Шевчука, которого здесь приговорили по различным коррупционным статьям к 16 годам лишения свободы заочно.

На объявленном в тамошней прессе аукционе было сказано, что предметом публичных торгов является арестованное недвижимое имущество, а именно:

– Гараж, 2010 год постройки, металлический, окрашен, на бетонном фундаменте, выполнены роллетные ворота, площадью 21,7 кв.м. с правом долгосрочного пользования земельным участком площадью 24 кв.м., г. Тирасполь.

Минимальная начальная цена лота составляет –37 770,28 местных рублей (2310 долларов США).

– Однокомнатная квартира (с лоджией), общей площадью 76,4 кв.м, г. Тирасполь. Квартира в жилом состоянии, имеются сети водоснабжения, канализации, парового отопления, электроснабжения, газоснабжения, в помещении кухни встроенная мебель с мойкой, умывальником, душевой кабиной. Почему-то отдельной строкой идет факт, что помещение санузла оборудовано унитазом – широко жил экс-президент Шевчук.

Минимальная начальная цена лота составляет – 683 651,24 руб. (41835 долларов США). Напомним, что некоторое время назад Шевчук объяснил, откуда его "форма главнокомандующего" появилась на рекламных интернет-ресурсах.

ПАВЕЛ МУНТЯН