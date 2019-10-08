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Светлана Унгуряну, виновница аварии на Буюканах скончалась в больнице
08.10.2019

Светлана Унгуряну, водитель Porsche, столкнувшегося с троллейбусом на прошлой неделе, скончалась сегодня утром в больнице. По словам пресс-секретаря Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Вероники Истрати, 33-летняя женщина ушла из жизни примерно в 10 часов утра.

30 сентября на перекрестке улиц Онисифор Гибу и Алба Юлии на Буюканах автомобиль Porsche врезался в троллейбус. В результате аварии погиб 34-летний пассажир автомобиля. 25 человек доставили в больницу, в том числе и водителя Porsche с серьезными травами.

По результатам судмедэкспертизы, в организме госпитализированной, обнаружили 1,87 мг/л алкоголя, что считается сильным алкогольным опьянением. До сегодняшнего дня, женщина находилась в отделении интенсивной терапии в тяжелом состоянии.


 
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