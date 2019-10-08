В Молдове появится новое министерство?

Об этом говорят специалисты. Эксперт в области исследований и инноваций Игорь Серотила предлагает создать новое министерство.

Он утверждает, что на данный момент проблемами в области спорта, молодежи, науки и культуры отодвинуты на задний план и никто ими не занимается в полную силу.

Требуется новый подход к решению всех вопросов, который внесет ясность и поможет достичь всех поставленных целей.

- Я предлагаю создать министерство исследований и инноваций. На данном этапе очевидно, что портфель компетенций, которыми обладает нынешнее Министерство просвещения, культуры и исследований, склоняется к образованию, где принимается большинство решений. В последние 10 лет такая ситуация постоянно повторяется. А значит, поступающие в министерство ресурсы в основном используются для образования, а наукой, спортом, молодежью и культурой пренебрегают, – пояснил Игорь Серотила.

В качестве примера эксперт предложил румынскую модель, в которой сосуществуют Министерство национального образования и Министерство исследований и инноваций, передает Tribuna.