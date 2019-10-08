Для женщин размер не имеет значения, а мужчинам не нравятся худые любовницы

Американский ученый на основании поисковых запросов в интернете рассказал об истинной природе сексуальных предпочтений людей.

Для психологов главная проблема в изучении человека состоит в том, что люди безбожно лгут. Они врут о своих политических пристрастиях (как бы чего не вышло). Врут, когда уверяют собеседника, что обязательно ему перезвонят (мы ведь никого не хотим обидеть?). Врут жене в ответ на вопрос - вкусный ли получился борщ (и она потом ломает голову почему это варево никто не ест)? Ну, и конечно, больше всего мы заливаем про такую деликатную тему, как секс.

Но существует, так называемая, цифровая сыворотка правды. Люди говорят правду, когда остаются один на один с поисковой системой. Только Google и Яндекс видят наше настоящее лицо, знают кто мы - ангелы или демоны? Ну, а раз мы доверяем поисковикам все свои тайны, то изучать людей проще всего через анализ поисковых запросов, решил Сет Стивенс-Давидовиц, американский экономист и специалист по работе с Big data - большими данными. Одна из глав его книги «Все лгут. Поисковики, Big data и интернет знают о вас все» посвящена человеческой сексуальности. И таит много открытий по части наших тайных мыслей и желаний. Во многом потому, что Сет чуть ли не первый и единственный ученый, который стал изучать историю запросов порносайтов.

Муж-алкоголик не повод для беспокойства.

Существует раздел анекдотов о мужчинах, которым кажется, что они понимают женщин. И на этом основании врачи выставляют им серьезный психиатрический диагноз. Но если мы узнаем, что женщины думают о нас на самом деле, будет не до смеха.

Фразу «Как определить, что мой муж - гей?» женщины забивают в Google на 10 процентов чаще, чем «Как узнать, что мой муж изменяет мне?». При этом запрос «Признаки того, что мой муж алкоголик» встречается в 8 раз реже. Черт возьми! За кого, спрашивается, они нас принимают! Неужели нормальное человеческое желание пойти с друзьями на футбол или поехать на рыбалку может быть так превратно истолковано?

Ведь, судя по запросам, контент, связанный с нетрадиционной ориентацией интересует только 5 процентов всех мужчин, а 98 процентов женатых мужчин - правоверные женолюбы. В то же время, 20 процентов видео, которые смотрят женщины на порно-сайтах, содержат сцены лесбийской любви! А потом эти люди подозревают нас в тайных нетрадиционных грехах. Собственно, это все, что вам надо знать о женской логике.

О «пышках» и орудиях главного калибра

Но, справедливости ради, и мы, господа гусары, не без тараканов в голове. «Калибр» мужского достоинства очень часто является причиной гордости или отчаяния для представителей сильного пола. Этой части тела посвящено больше запросов, чем остальным человеческим органам вместе взятым, включая сердце, печень, мозг и так далее. Прежде всего мужчины хотят узнать, не обделила ли их природа?

Самое забавное, что для наших подруг размер, похоже, не имеет ровным счетом никакого значения. На 1 женский запрос о том, каким ОН должен быть, приходится 170 (!) запросов от хлопцев, испытывающих комплекс неполноценности.

5 процентов женщин ищут на сайтах для взрослых сюжеты про секс без согласия

Но даже в тех редких случаях, когда женщины обсуждают с поисковой системой размер мужского «хозяйства» они, как правило, не жалуются на скромные габариты. Скорее наоборот: более 40 процентов гражданок полагают, что такой «громоздкий инструмент» им в постели совершенно не нужен и только причиняет боль во время любовных утех. Однако лишь 1 процент мужчин ищет в сети информацию о том, как уменьшить свое выдающееся достоинство.

У женщин свои взгляды на то, вокруг чего надо выстраивать собственный комплекс неполноценности. Все барышни одержимы идеей похудеть. Но мужчин худые дамы не очень привлекают.

- Я был поражен тем, насколько популярны у представителей сильного пола фильмы «для взрослых» с участием полных женщин! - говорит Сет Стивенс-Давидовиц. - Но если мы посмотрим анкеты на сайтах знакомств, то выяснится, что парни стараются встречаться с худыми девушками. У этого парадокса есть простое объяснение: многие мужчины пытаются ухаживать не за теми, кто им на самом деле нравится, а за женщинами, которые произведут впечатление на друзей.

Остановите, я приехала!

У леди и джентльменов совершенно разные представления об искусстве любви. Второй по популярности поисковый запрос у мужчин (имеются ввиду запросы на тему секса) - как сделать активную фазу любовных игр более продолжительной. Но большинство прелестниц озабочено противоположным: что предпринять, чтобы партнер быстрее финишировал? Им больше нравится спринт, а не изнуряющий марафон!

А еще 5 процентов женщин ищут на сайтах для взрослых сюжеты про секс без согласия, это в два раза больше, чем соответствующий показатель у брутальных мужчин. Но тут автор уточняет, что фантазии и реальность - это две очень большие разницы. Вряд ли зрительницы мечтают столкнуться с такой ситуацией в жизни.

Напоследок немного занимательной математики, которая иллюстрирует тезис о том, что людям свойственно приукрашивать свои успехи на любовном фронте. Когда ученые попытались выяснить, сколько занимаются сексом американцы, то обнаружили любопытную деталь. Согласно опросам, вырисовывалась какая-то совершенно фантастическая цифра. Как ее проверишь?! Но при этом в анкете надо было указать, как часто вы практикуете защищенный секс.

Выходило, что американские влюбленный используют 1,6 миллиарда презервативов в год. Загвоздка состояла в том, что за год в США продается только 600 миллионов презервативов. Получается, что люди врут на темы секса в буквальном смысле с три короба. А мифы и небылицы порождают неврозы, неуверенность и убивают любовь. Поэтому перестаньте лукавить, недоговаривать и просто наслаждайтесь друг другом.

ЯРОСЛАВ КОРОБАТОВ