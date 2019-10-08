Бывшего главу полиции заслушали по делу о “предполагаемом антиконституционном перевороте”

Парламентская комиссия по расследованию предполагаемого антиконституционного переворота в июне этого года, сегодня заслушала бывшего главу генерального инспектората полиции Георгия Кавкалюка. Он подробно рассказал обо всем, что происходило в недельный период, когда сформировалась парламентская коалиция, а демократы отказались покинуть правительство.

Председатель комиссии Михаил Попшой отметил, что разговор был «очень долгим, открытым и подробным». У Кавкалюка выяснили, какие приказы он получал в то время и «что он сделал и чего он не делал».

На сегодняшних слушаниях также были представлены глава Фельдъегерского бюро Валериу Чемыртан и глава Ассоциации прокуроров Александр Кладко. «Все показания, тех, кто был заслушан, будут отражены в отчете комиссии», – отметил Попшой.

Председатель комиссии был возмущен тем фактом, что представители Демократической партии не явились на слушания. Он перечислил несколько ключевых вопросов, которые в комиссии планировали задать демократам: «Мы бы спросили, обращались ли они в Конституционный суд по собственной инициативе или это предложение руководства партии?».

У бывшего премьер-министра Павла Филипа, планировали узнать, что побудило его подписать указ от 9 июня, которым он «отстранил от должности президента и распустил парламент, а также назначил проведение досрочных выборов».

Попшой отмечает, что на большинство вопросов в комиссии уже есть ответы, но она дали возможность Филипу представить свое мнение.

Депутат отметил, что готовый отчет парламентской комиссии, не сможет служить доказательством в деле “о попытке госпереворота”, которое расследует прокуратура: «Это в большей степени политический шаг. Нельзя судить о том, кто был прав, а кто нет. Это не запугивание оппозиции. Это информирование общества и четкое представление о том, что произошло в июне».

4 сентября представители ДПМ заявили, что не пойдут на слушания парламентской комиссии, которая расследует предполагаемый антиконституционный переворот в июне этого года. Президент фракции Демократической партии в парламенте Павел Филип заявил, что депутаты не намерены давать объяснения своим политическим оппонентам.

Комиссия по расследованию попытки антиконституционного переворота в Молдове была создана 18 июня. Ее миссия – выяснить все обстоятельства событий начала июня 2019 года, когда Демократическая партия отказалась уйти в оппозицию и признать парламентскую коалицию ACUM- ПСРМ и правительство Майи Санду, организовав массовые протесты в столице.

На слушания 8 октября были приглашены бывшие высокопоставленные чиновники и сотрудники государственных учреждений: депутаты Демократической партии Владимир Чеботарь, Сергей Сырбу и Игоря Время, председатель молодежного крыла Демпартии Александру Кауя, бывший генеральный секретарь МВД Семен Карп, экс-заместитель главы Генерального инспектората полиции Георге Кавкалюк, глава Фельдъегерского бюро Валерий Чемыртан, председатель Ассоциации прокуроров Александр Кладко.