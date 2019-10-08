Денежные переводы спасают Молдову от бедности

Без денежных переводов в Молдову уровень национальной бедности вырос бы вдвое.

Об этом стало известно от комментатора Виктора Урсу во время передачи «15 минут экономического реализма», который привел реальные статистические данные об экономике страны на данный момент.

В 2019 году доходы населения формируются из следующих источников:

44% - зарплата

24% - социальные выплаты

15% - денежные переводы

7% - индивидуальная сельскохозяйственная деятельность.

На данный момент уровень бедности в селах страны составляет 18,8%, но без денежных переводов он вырастет до 40%.

Та же ситуация в городах, где сейчас уровень бедности составляет 4,6%, но без денежных переводов и соцвыплат он упадет до 17,2%.

Доходы городского населения составляют 773,1 лея. Эта цифра составляется из зарплаты -54%, и социальных пособий – 19%.

В селах дела обстоят куда хуже – средний доход жителей в 1,4 раза ниже. Он формируется из зарплат – 28,3%, социальные пособия – 21%, переводы из-за рубежа 23%, индивидуальная сельхоздеятельность – 17,8%.

Национальное бюро статистики сообщает, что в первые шесть месяцев 2019 года прожиточный минимум одного человека составил 2 028,3 леев.

Средняя заработная плата выросла до 7 113,6 леев.

Максимальная зарплата зафиксирована в сфере информации и связи – в 7,2 раза больше прожиточного минимума.

Минимальную зарплату отметили у работников сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства – всего в 2 раза больше прожиточного минимума.

Для пенсионеров прожиточный минимум составил 1726,5 лея, а средний размер ежемесячной пенсии, установленной на 1 июля 2019 года, составил 1895,1 лея.

Автор: Михаил Генчу