Шокирующая статистика: сколько пьяных водителей ездит по дорогам Молдовы?

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Общество
Генеральный инспекторат полиции обнародовал шокирующие данные - сколько пьяных водителей ездит по дорогам Молдовы?
Учитывая недавние события, когда за несколько дней виновниками трагических ДТП становились нетрезвые водители, цифры откровенно пугают.
И доказывают в очередной раз, сколько безответственных граждан садятся за руль, не задумываясь о возможных трагических последствиях своих поступков.
- 4 000 случаев вождения в состоянии алкогольного опьянения зафиксировано за девять месяцев 2019 года
- 117 аварий различной тяжести произошло по вине нетрезвых водителей
- 30 человек погибло в результате ДТП, виновниками которых были пьяные водители
- 134 человека получили травмы различной тяжести, которые повлияют на их жизнь в дальнейшем, по вине пьяных водителей.
Автор: Михаил Генчу
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