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Общество
Шокирующая статистика: сколько пьяных водителей ездит по дорогам Молдовы?
08.10.2019

Генеральный инспекторат полиции обнародовал шокирующие данные - сколько пьяных водителей ездит по дорогам Молдовы?

Учитывая недавние события, когда за несколько дней виновниками трагических ДТП становились нетрезвые водители, цифры откровенно пугают.

И доказывают в очередной раз, сколько безответственных граждан садятся за руль, не задумываясь о возможных трагических последствиях своих поступков.

- 4 000 случаев вождения в состоянии алкогольного опьянения зафиксировано за девять месяцев 2019 года

- 117 аварий различной тяжести произошло по вине нетрезвых водителей

- 30 человек погибло в результате ДТП, виновниками которых были пьяные водители

- 134 человека получили травмы различной тяжести, которые повлияют на их жизнь в дальнейшем, по вине пьяных водителей.

Автор: Михаил Генчу


 
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