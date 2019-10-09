Нэстасе признали примаром Кишинева

Спустя год и 4 месяца Апелляционная палата Кишинева отменила решение Кишиневского суда о непризнании результатов выборов в 2018 году, когда генеральным примаром столицы был избран Андрей Нэстасе.

Ходатайство об обжаловании решения Кишиневского суда, ранее принятого судьей Родикой Бердилой, было подано Платформой DA, Андреем Нэстасе, ПСРМ а также избирательным советом Избирательного округа № 1, передает zdg.md

С помощью этого ходатайства стороны просили признать законность местных выборов и утвердить мандат Андрея Нэстасе.

Таким образом, Апелляционная палата (АП) Кишинева вынесла решение, которое признало результаты местных выборов 2018 года, в ходе которых Андрей Нэстасе был избран примаром столицы.

"Избранным генеральным примаром Кишинева считается кандидат от политической партии "Платформа DA" Андрей Нэстасе", - упоминается в новом решении, принятом судьями АП Кишинева Владиславом Клима, Екатериной Паланчук и Аллой Малый