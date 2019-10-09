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Кодряну добился в суде признания подписей действительными
09.10.2019

Апелляционная палата отменила решение в отказе регистрации Руслана Кодряну в качестве кандидата на выборах на должность мэра Кишинева.

Об этом заявил Руслан Кодряну на своей странице в Facebook, сообщает Știri.md

"Победа! 797 подписей, из-за которых я не был зарегистрирован, признаны действительными. Мы доказали в суде достоверность каждой подписи, Апелляционная палата отменила решение в отказе регистрации. Я прошу избирательную комиссию зарегистрировать меня на выборах", - написал Руслан Кодряну.

Напомним, что ранее суд района Рышкановка отклонил как необоснованное ходатайство Руслана Кодряну о судебном иске, в котором оспаривалось решение Кишиневского избирательного совета не регистрировать его в качестве независимого кандидата на выборах на должность мэра столицы.

Руслан Кодряну подал апелляцию в АП на решение суда об отклонении его просьбы об оспаривании отказа Избирательного совета зарегистрировать его в качестве независимого кандидата на местных выборах.

Всеобщие местные выборы состоятся 20 октября.


 
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