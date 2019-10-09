В Молдове подешевели бензин и дизельное топливо

Цена на АЗС на самый востребованный бензин Premium-95 снизилась в среднем на 50 банов до 18,47 лея за литр, а дизельное топливо подешевело на 30 банов в среднем до 16,32 лея за литр. АЗС Республики Молдова снизили сегодня цены на фоне снижения расходов на импорт и котировок на международных биржах за последние две недели, передает Молдпрес.

С августа это второе по счету удешевление топлива, когда цены были снижены на 2,64% на бензин Premium-95 и на 1,81% - на дизельное топливо. В мае АЗС вывесили цены на бензин примерно на один лей выше предыдущих, а дизельное топливо подорожало в среднем на 80 банов за литр. После подорожания с середины мая цена на АЗС на бензин Premium-95 составляла 19 леев 37 банов, а на дизельное топливо - 17 леев 45 банов.