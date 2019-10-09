В Комрате баллотируется 61 кандидат

На местных выборах от 20 октября самым длинным будет избирательный бюллетень, предназначенный для избрания Комратского муниципального совета, в состав которого баллотируется 61 электоральный конкурент. Он будет напечатан в виде брошюры. В то же время, это и самый дорогой бюллетень на предстоящих выборах, стоимость одного экземпляра составляет около трёх леев, передаёт IPN.

Центральная избирательная комиссия сообщила, что сегодня, 8 октября, началась печать избирательных бюллетеней. Всего будет напечатано свыше 7,8 миллиона бюллетеней, из которых 6,104 миллиона будут на румынском языке, а более 1,688 миллиона – на русском.

Бюллетени для избрания примаров будут розового цвета, в Кишинёве и Бельцах - фиолетовыми. Бюллетени для избрания сельских советников – дымчатого-серого цвета. Бюллетени для избрания районных или муниципальных советников будут бежевого цвета.

Стоимость одного избирательного бюллетеня устанавливается в зависимости от его длины – от 0,39 лея до 0,69 лея, за исключением бюллетеня для избрания советников в состав Комратского муниципального совета, который будет стоить около трёх леев.

Общая стоимость тиража превышает 3,6 миллиона леев