Влада Плахотнюка вызвали для дачи показаний. Он подозревается в отмывании денег

Антикоррупционная прокуратура направила через прессу вызов бывшему лидеру ДПМ Владу Плахотнюку. В среду, 9 октября, в 10.00, он должен дать показания прокурорам в качестве подозреваемого по делу о совершении преступления по отмыванию денег в особо крупных размерах. Антикоррупционная прокуратура уточняет в своём пресс-релизе, что она прибегла к публичному уведомлению, поскольку не имеет иных возможностей оповестить гражданина о его вызове в прокуратуру, передаёт IPN.

В случае неявки для дачи показаний без указания обоснованных причин, может быть отдано распоряжение о приводе подозреваемого. В то же время Антикоррупционная прокуратура обращает внимание на соблюдение принципа презумпции невиновности в отношении Влада Плахотнюка. Человек считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в ходе судебного разбирательства и установлена окончательным решением суда.

Антикоррупционная прокуратура пояснила, что 23 сентября ею было возбуждено уголовное дело на основании обоснованных подозрений в совершении преступления по отмыванию денег в особо крупных размерах. Количество фигурантов данного дела не уточняется.

Согласно Уголовному кодексу, отмывание денег в особо крупных размерах карается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет, наложением штрафа в размере от 13000 до 16000 условных единиц на юридическое лицо или ликвидацией юридического лица.