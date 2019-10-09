Видеокамеры в классах предотвратили бы неприятные ситуации, эксперты

Установка камер видеонаблюдения в классах позволила бы родителям отслеживать деятельность детей посредством Интернета. В то же время, это предотвратило бы неприятные ситуации или инциденты, как имевший место недавно, когда учительница накричала на своих учеников из первого класса. К таким выводам пришли авторы исследования, проведённого Институтом общественной политики в партнёрстве с Центром социологических исследований и маркетинга „CBS-AXA”.

В ходе опроса, представленного на пресс-конференции в IPN, родителей спросили, случалось ли такое, чтобы учитель обозвал их ребёнка в школе. Утвердительно на этот вопрос ответили 5,4% опрошенных родителей, а 12,6% сказали, что учитель обидел их ребёнка. Хотя это и на грани статистической погрешности опроса, 3,1% родителей сказали, что учитель ударил их ребёнка. 16,3% респондентов отметили, что, по крайней мере, один раз их ребёнок не встретил поддержки у учителя, а 9,5% сообщили, что были случаи, когда их ребёнок не участвовал в мероприятиях вместе с остальными учениками.

Один из авторов исследования, эксперт в области образовательной политики Анатол Гремальски, заявил, что в таких ситуациях необходима непредвзятость, и каждую жалобу родителя следует тщательно изучить. В то же время педагогический коллектив не должен ждать вмешательства Министерства просвещения. Есть советы по этике, административные советы и т. д. Педагогический коллектив должен очищать себя самостоятельно.

Эксперт также сказал, что в западных школах двери в классах стеклянные, а директор или родитель ходят по коридору и видят, что происходит внутри. Кроме того, появились видеокамеры. „Говоря образно, для нас деньги и товары в магазинах стоят дороже наших детей. Потому что и в банках, и в магазинах есть видеокамеры. Почему их нет в школах? В 100% западных школ стоят видеокамеры, и родитель посредством защищённой линии видит, что делает его ребёнок в школе. Только родитель может получить онлайн-доступ к этим видеокадрам”, - уточнил Анатол Гремальски.

Исполнительный директор ИОП Аркадие Барбэрошие также считает установку камер видеонаблюдения очень важным шагом. „Камера видеонаблюдения обеспечила бы немедленное доказательство того, имело ли место отсутствие профессионализма”, - сказал Барбэрошие.

В опросе участвовали представители взрослого населения страны (18 лет и старше), имеющие на своём попечении хотя бы одного ребенка, посещающего начальное, гимназическое или лицейское учебное заведение. Опрос проводился среди 516 респондентов, его погрешность составляет ±4,3%.