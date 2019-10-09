Сегодня с 10 утра начнутся протесты транспортников

Массовые протесты автоперевозчиков пройдут сегодня по всей стране. В связи с этим будет отменено более 600 ежедневных маршрутов общественного транспорта.

В столице митингующие соберутся на Площади великого национального собрания. Туда выведут свыше 250 единиц транспорта. Начнутся протесты в 10 утра. Организовала их Ассоциация патронатов автоперевозчиков.

"Автостанции уже проинформировали о списке маршрутов, которые будут отменены. Пассажиры должны следить за прессой, следует ознакомиться со списком маршрутов, чтобы не планировать поездки", - сказал председатель Совета ассоциации патронатов автоперевозчиков Олег Алекса.

В полдень транспортники направятся к зданию правительства. Они требуют повысить тарифы на перевозки с 48 до 70 банов за километр.

Последний раз транспортники протестовали 12 сентября. Тогда на центральной площади столицы собрались более ста человек. Но никто из представителей правительства к ним не вышел.

И в этом раз кабмин заявил, что не приветствует решения транспортников о проведении протестов. Он отметил, что повышения тарифов не будет, пока не будут обеспечены более качественные условия перевозки пассажиров. В то же время, правительство уточнило, что работает над проектом о внесении поправок в Кодекс автомобильного транспорта. Свои предложения могут вносить и перевозчики. Позже документ вынесут на общественные дебаты.