Восстановление столичного еврейского кладбища застопорилось

Восстановление столичного еврейского кладбища идет семимильными шагами. До сих пор рабочие успели лишь спилить старые деревья и кустарники, хотя о реабилитации кладбища было объявлено девять месяцев назад и выделили на эти цели 10 миллионов леев. На эти деньги должны были расчистить территорию, восстановить синагогу и старые надгробья.

"Это не вопрос решения одного года. Тут нужно до конца отреставрировать ограду забора, тут нужно проложить освещение, включить эту часть в общий исторический маршрут по Кишиневу", - сказал представитель Еврейской общины Виктор Туев.

В начале года рабочие Комбината похоронных услуг расчистили территорию кладбища, повредив при этом около ста надгробий. Поэтому часть денег, выделенных на реабилитацию кладбища, потратили на их реставрацию.

Сейчас уборкой территории занимается Зеленхоз. Службу выбрали в результате открытого тендера. Сумма контракта на проведение работ составляет чуть более 900-от тысяч леев. Где остальные девять из 10 миллионов, выделенных на реабилитацию кладбища, неизвестно. Отвечает за его восстановление Музей истории евреев. Однако связаться с его директором Виктором Поянэ не удалось.

Между тем, директор Агентства по инспектированию и реставрации памятников Ион Штефаницэ заявил,что возмущен тем, как проводятся работы.

"К сожалению, я не могу требовать наказания для директора Музея истории евреев, это должно делать Министерство культуры. Я лишь хочу отметить, что пока мы не видим никаких конкретных действий, хотя на работы были выделены немалые деньги", - сказал директор Агентства по реставрации памятников Ион Штефаницэ.

А вот главный раввин Молдовы говорит, что любые попытки восстановить древние еврейские захоронения будут способствовать возвращению домой мигрантов.

"Просто внимание к этому месту должно всколыхнуть евреев, живущих во многих странах, хотя бы приехать и посмотреть. А там пойди знай как будет - огромное количество евреев многих стран - выходцы этого региона", - сказал раввин Даниэль Изаксон.

Всего в Молдове насчитывается около 40 еврейских кладбищ.