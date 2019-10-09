«Покажите тело!»: Почему жители Молдовы не верят в то, что водительница Porsche мертва

Павел Мунтян

Светлана Унгуряну, водительница Porsche, который 30 сентября на бешеной скорости врезался в троллейбус в Кишиневе, умерла во вторник, в 10.25. Об этом сначала сообщили СМИ, потом подтвердила для «КП» мама девушки, а потом врачи БСМП провели брифинг. Врачи заявили, что у нее было множество травм, несовместимых с жизнью. Спасти ее было невозможно.

Не прошло и часа после смерти Унгуряну, как на ее странице в Фэйсбуке появилось большое число комментариев. Кто-то (но таких было меньшинство) выражал соболезнования, кто-то посылал ей проклятия, а кто-то говорил: «Не верю».

Многие жители страны в смерть Светланы не поверили. По стране тут же поползли слухи — ее вывезли из страны. Спрятали. В одном из частных самолетов, которые все время наблюдают улетающими из Молдовы... Ведь у девушки, как сообщалось, было много связей.

В какой-то момент мы в редакции даже решили, что пора связываться с официальными лицами, чтобы те подтвердили смерть виновницы ДТП. Ведь народ не верит! Но одернули себя...

При этом людей, которые верят и даже распространяют подобные слухи, понять можно. Слишком долго их учили никому не верить и не доверять. Слишком много шишек они себе набили, когда верили и доверяли. Да и не просто шишек — много судеб было сломано.

Мой родственник умер в возрасте 43 лет. У него была неоперабельная опухоль мозга. Но его прооперировали. Мы на тот момент не знали, что опухоль неоперабельная. Врач знал. Но, возможно, он хотел попробовать. Поэкспериментировать. Родственник умер на операционном столе. Нам сказали, что гораздо позже. Мы все узнали слишком поздно... Нас обманывали. Никого не наказали.

Люди, которые обворовали Молдову, в том числе укравшие миллиард, тоже остались безнаказанными. И миллиард, а точнее миллиарды, они не вернут. Многие из них неплохо поживают где-нибудь в Швейцарии.

Где-то там же и в других не менее благополучных странах живут и другие преступники, которые убили, украли, изнасиловали и так далее. У них все хорошо — намного лучше, чем у их жертв. Их не волнует и то, как живут семьи людей, которых они убили или изнасиловали. Им не снятся мальчики, которых они сбили на пешеходных переходах. У них началась новая жизнь.

Поэтому с таким недоверием к информации о смерти Светланы отнеслись наши люди. Не верить — это не просто привычка, это инстинкт самосохранения. Иначе сожрут.