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Экономика
Эксперты МВФ отметили важность корректировки тарифов НАРЭ
09.10.2019

Эксперты МВФ отметили важность корректировки Нацагентством по регулированию в энергетике регулируемых тарифов и цен на основе отраслевых методологий, утвержденных при поддержке Секретариата Энергетического сообщества.

Об этом представители Миссии Международного валютного фонда (МВФ) заявили на встрече с членами Административного совета НАРЭ, передает interlic.md

В ходе встречи руководство НАРЭ проинформировало экспертов фонда о прогрессе, достигнутом со времени последней встречи в июле этого года на рынке электроэнергии и природного газа. Как было отмечено, НАРЭ удалось изучить и утвердить корректировки тарифов для операторов распределительных систем и поставщиков электроэнергии, а также утвердить основные расходы для АО "Молдовагаз".

Представители МВФ подчеркнули важность сохранения и укрепления институциональной независимости НАРЭ и необходимость корректировки регулируемых тарифов и цен на основе отраслевых методологий, утвержденных при поддержке Секретариата Энергетического сообщества.

Стороны отметили, что регулирующий орган будет действовать в соответствии с правовыми положениями, обеспечивать прозрачность процесса принятия решений, в том числе проводить публичные консультации по проектам решений, подлежащих рассмотрению. 

Отдельной темой дискуссий стали: динамика закупочной цены на природный газ на 2020 год и ее влияние на тарифы на распределение, размер накопленных финансовых отклонений, а также план реструктуризации АО «Молдовагаз» с целью обеспечения соблюдения правовых норм.


 
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