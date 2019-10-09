Мать умершей водительницы Порше, устроившей страшную аварию в Кишиневе - "КП": У дочери не было шансов выжить, ее отключили от аппарата искусственного дыхания

Жительница Кишинева Светлана Унгуряну, ставшая 30 сентября виновницей страшной аварии на Буюканах, когда ее автомобиль Порше влетел в троллейбус (погиб пассажир Порше, а еще 25 пассажиров троллейбуса получили ранения), скончалась сегодня утром, 8 октября, в реанимации БСМП.

- Спасибо за соболезнования, - рыдает Родика, мать Светланы Унгуряну. - У дочери не было шансов выжить... Это произошло в десять часов утра, ее просто отключили от аппарата искусственного дыхания...

Напомним, что в день ЧП скончался пассажир "Порше" - Сергей Киба. На его похоронах знакомые и родня, кстати, боялись говорить о его романе с хозяйкой "Порше": Дескать, пока жива Светлана, они этого делать не будут - это опасно". И вот Светлана умерла...

Еще нюанс. За пару минут до рокового столкновения "Порше" с троллейбусом, из машины буквально выскочила сестра Сергея - ей не понравилась манера езды Светланы Унгуряну. Возможно, это спасло ей жизнь.

По факту страшного ДТП было возбуждено уголовное дело, Светлане Унгуряну грозило до семи лет лишения свободы, так как за рулем она находилась в нетрезвом состоянии.

- Уголовное дело будет прекращено в связи со смертью виновницы, - пояснил «Комсомольской правде» прокурор Кишинева Штефан Шаптефраць.

А В ЭТО ВРЕМЯ

С такими травмами нельзя было выжить

Во вторник днем вице-директор Больницы скорой помощи Кишинева Игорь Куров и глава отделения интенсивной терапии Сергей Кубулеску провели пресс-брифинг, чтобы сообщить о смерти Светланы Унгуряну ,виновной в ДТП на Буюканах, а также о состоянии пострадавших в этой аварии.

По словам Курова, из девяти пациентов, которых доставили в БСМП 30 сентября, пятерых выписали. Трое продолжают лечение, их состояние — средней сложности. Но скоро они тоже будут выписаны.

Что касается водительницы Porshe Светланы Унгуряну, она, по словам Игоря Курова, с самого начала была в очень тяжелом состоянии. Он перечислил длинный список травм, полученных Светланой Унгуряну, в том числе множественные травмы конечностей, повреждения внутренних органов, черепно-мозговая травма.

Она перенесла две операции. Все время она находилась в крайне тяжелом состоянии. Эволюция не была позитивной, процессы организмы не были восстановлены. С такими травмами не выживают. Мы сказали родственникам, что у нас нет хороших ожиданий, - сказали врачи.

Точное время смерти пациентки — 10.25 вторника.