Нэстасе: Теперь можно твердо сказать, что я не только избранный, но и законный мэр

Андрей Нэстасе, кандидат от блока ACUM на пост мэра муниципия Кишинев, сделал первые заявления для журналистов, после того как вчера Апелляционный суд утвердил результаты местных выборов в мэрию Кишинева от 3 июня 2018 года.

«Теперь мы можем твердо сказать, что я не только избранный мэр, но и законный мэр. Тем не менее, мы двигаемся дальше, уже в рамках этой кампании, чтобы демократически бороться за Кишинев, за пригороды, за людей, с которыми поступили несправедливо, украв их голоса», - сказал Андрей Нэстасе, цитирует unimedia.info

По словам Нэстасе, такое решение суда было вынесено благодаря Европейскому суду по правам человека (ЕСПЧ), который запросил объяснения у правительства Республики Молдова.

«Только из-за того, что ЕСПЧ запросил объяснения у Республики Молдова, после явной задержки, спустя год, появилось это решение суда», - добавил Нэстасе.

Напомним, что 8 октября решение Кишиневского суда, согласно которому были отменены результаты местных выборов 2018 года, в которых победил Андрей Нэстасе, было полностью отменено Апелляционным судом. Таким образом, прошлогодние местные выборы были объявлены законными.