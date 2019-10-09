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Общество
Синоптики прогнозируют потепление к концу недели
09.10.2019

Потепление к концу недели прогнозируют синоптики. Хотя последние три дня по всей стране действует желтый код метеоопасности в связи с заморозками на поверхности почвы и воздухе.

До сих пор ночью и утром термометры показывали до минус трех градусов. А вот уже в ближайшие дни температурный максимум составит 23 градуса, что на шесть градусов выше нормы для этого периода, говорят метеорологи.

Желтый код метеоопасности истекает сегодня. В пятницу на севере и в центре страны ожидаются слабые дожди, а на юге  - переменная облачность. В конце недели днем прогнозируют до 25 выше ноля, ночью до плюс 13.


 
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