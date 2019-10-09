Перевозчики протестуют: Около 600 рейсов приостановлены

Около 600 междугородних пассажирских рейсов приостановлены сегодня, 9 октября, начиная с 10.00 и до 14.00. Перевозчики требуют повышения тарифов на проезд и намерены приехать на микроавтобусах и автобусах на площадь Великого Национального Собрания.

Председатель Патронатной ассоциации автоперевозчиков Олег Алекса заявил для IPN, что 600 рейсов являются районными и межрайонными со всей страны, и это 15% от общего количества ежедневных рейсов.

Перевозчики требуют повышения тарифа с 48 до 92 банов за километр.

Начиная с 10.00, перевозчики припаркуют на ПВНС более 250 микроавтобусов и автобусов, а с 12.00 они объявят свои позиции.

Во вторник вечером Министерство экономики и инфраструктуры распространило пресс-релиз, в котором отмечается, что правительство не одобряет решение перевозчиков о приостановлении 600 рейсов. Правительство считает, что пассажирам необходимо обеспечить цивилизованные условия для поездок в микроавтобусах и автобусах, предназначенных исключительно для пассажирского транспорта. Только после выполнения этих условий, возможно будет обсуждение запроса перевозчиков о корректировке тарифов.