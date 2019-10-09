Молдова станет еще ближе к НАТО – интеграцией займется британская военная разведка

Александр МЕДВЕДЕВ

Уже на следующей неделе в Кишинев прибудет группа английских военнослужащих из британской тренировочной группы по вопросам взаимодействия военных органов («British Military Advisory Training Team», BMATT). В Молдове они проведут занятия для младшего офицерского и сержантского состава на специальных занятиях в военной академии национальной армии имени Александру чел Бун, а также на полигоне Бульбоака, который находится в непосредственной близости от Приднестровья.

По предварительной информации, в мероприятиях примут участие более 30 местных военнослужащих. При отборе кандидатов молдавское оборонное ведомство руководствовалось несколькими критериями: во-первых, все военнослужащие должны свободно владеть английским языком, во-вторых, не иметь близких родственников в России (требование британцев) и в-третьих, обладать опытом участия в международных учениях или миротворческих операциях (необязательно, но приветствуется).

«British Military Advisory Training Team» не входит в перечень широко известных военных (разведывательных) учреждений Соединенного Королевства. Конкретно в Молдову прибудут британские специалисты из чешского отделения этой тренировочной группы, которая базируется в городе Вышкове и специализируется на странах Восточной Европы. Предполагается, что специалисты BMATT свою деятельность координируют с британской военной разведкой (Defence intelligence), которая в отличие от других спецслужб королевства является не самостоятельной структурой, а подразделением местного оборонного ведомства.

Тем не менее маловероятно, что в днестровском регионе десант английских военных будет организовывать и планировать секретные операции. При всем уважении к нашей стране, Лондон уже давно имеет всю интересующую их информацию о национальной армии и оборонных объектах Молдовы. По всей видимости, задачей номер один английских военных действительно станет подготовка младшего офицерского и сержантского состава (программы «junior command and leadership training» и «peace support operation training course»).

Не особо скрываются и планы учебной подготовки молдавских военнослужащих: выпускников курсов готовят к участию в миротворческих операциях на Балканском полуострове, где в Косово представители нацармии присутствуют официально, и в Афганистане, где молдавские специалисты находятся на полулегальной основе.

На территории Молдовы пройдет первый, своего рода отборочный, этап, по итогам которого не более 30 военнослужащих с берегов Днестра отправятся в тренировочный центр в Вышкове, где будут распределены в учебные группы вместе со своими коллегами из других стран. В Чехии общая численность курса превышает 300 человек, которые представляют более 10 стран Восточной Европы и Северной Африки. Что характерно, все государства, участвующие в проекте, ранее либо входили в состав СССР, либо строили социализм в своих независимых, но союзных Москве образованиях…

Завершающим этапом учебного курса станет 3-4-недельная практика в действующих миротворческих операциях стран НАТО. Преимущественно слушатели этих курсов ездят в знакомую молдаванам миссию в Косово.

Предполагается, что в дальнейшем выпускники программы BMATT продолжат службу в специальных подразделениях своих национальных вооруженных сил. Нельзя исключать варианты, что заказчики обучения из Defence intelligence отдельных отличившихся воспитанников также привлекут на службу в свои структуры, находящиеся по всему земному шару.

Отметим, что определенное значение для британцев как членов НАТО имеет и необходимость унификации боевых (военных) документов Молдовы в соответствии с общепринятыми на Западе стандартами. Судя по имеющейся в открытых источниках информации – именно штабная составляющая и будет играть главенствующую роль в программе обучения молдаван, которым предстоит не только выучить (повторить) систему условных обозначений для последующего нанесения их на карты, но и научиться оформлять документы на классическом английском языке в их «системе координат».

Таким образом, Республика Молдова становится еще ближе к НАТО. Подготовкой наших военнослужащих занимаются британские спецслужбы, национальная армия активно переходит на общепринятые в странах Запада стандарты ведения боевых документов, а на всех тренировках и учениях молдавским солдатам и офицерам приходится воевать против Российской Федерации.

Не будем делать выводы и пытаться охарактеризовать эти процессы с военной точки зрения, отметим лишь, что большинство жителей Молдовы по-прежнему выступают против расширения сотрудничества с западным военным блоком.

И в заключение забавный нюанс: представители BMATT в Twitter перепутали молдавский флаг с казахским, что вполне объяснимо – специалисты британской организации практически одновременно посетят эти бывшие советские республики. Да и не играет особой роли для некоего Джона Смита, куда ехать