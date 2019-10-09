В Молдове возросло число вирусных заболеваний

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Здоровье
С начала холодного сезона в Молдове значительно возросло число заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). С начала октября служба экстренной медицинской помощи зарегистрировала 15 002 обращений, сообщает TRM Moldova.
За первую неделю октября врачи 1 145 граждан обратились за медицинской помощью, среди заболевших больше всего детей.
ОРВИ (остра респираторная вирусная инфекция) – группа воспалительных заболеваний органов дыхания, объединяющая грипп, парагрипп, респираторно-синцитиальную инфекцию, риновирусную и аденовирусную инфекции и другие катаральные воспаления верхних дыхательных путей. Передается воздушно-капельным путем.
Для профилактики данного вида заболеваний, врачи рекомендуют, по возможности, реже находится в местах массового скопления людей, избегать контакта с больными и соблюдать правила личной гигиены.
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