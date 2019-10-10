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Здоровье
У больниц есть деньги, но они не могут купить медтехнику
10.10.2019

Оснащение больниц современной техникой остается проблемой из-за труднодоступных процедур закупок. Об этом заявила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Алла Немеренко, которая прокомментировала для IPN доклад народного адвоката, в котором говорится, что в большинстве реанимационных отделениях больниц нет мониторов для пациентов.

По словам Аллы Немеренко, „система закупок рассматривает экстренное приобретение медицинского оборудования как процедуру закупки колес для автомобилей”. „Я разговаривала с больницами, и у некоторых есть очень много денег в бюджете, но процедура сложная и длится несколько месяцев”, - сказала министр. По ее мнению, необходимы изменения в Законе о государственных закупках, чтобы облегчить и ускорить процедуру приобретения медицинского оборудования.

Согласно докладу, представленному в апреле народным адвокатом Михаилом Которобаем, государственные медицинские учреждения страны снабжены старым медицинским оборудованием со сроком эксплуатации более 40 лет. Только 67% приемных отделений и подразделений скорой помощи соответствуют стандартам оснащения оборудованием. Износ 65% рентгеновских аппаратов, как сообщают учреждения, их 34 в целом, составляет от 75 до 100%.


 
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