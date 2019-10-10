Кодряну: Избирательные органы тянут с регистрацией

Бывший врио мэра Кишинева Руслан Кодряну жалуется, что избирательные органы не спешат собраться на заседание, чтобы принять решение о его регистрации в качестве кандидата.

"Хотя решение Апелляционной палаты является окончательным и подлежит исполнению, избирательные органы продолжают саботировать процесс. Они не регистрируют меня.

Я не знаю, какое правовое государство мы хотим построить, если представители правящих партий в избирательных органах столь вопиющим образом нарушают закон.

Они украли у меня 2 недели проведения кампании, они отправляли меня из одного учреждения в другое, они нарушили все возможные процедуры, привели абсурдные аргументы, вроде того, что на листах написано разными ручками. Вы не можете произвольно исключать конкурентов из гонки", - сообщил Кодряну в Facebook.