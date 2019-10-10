Премьер о том, изменится ли состав правительства Молдовы

Молдавский премьер Майя Санду заявила, что вопрос изменения состава правительства на данный момент не обсуждается. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам заседания кабмина в среду.

Так глава правительства ответила на критику президента страны Игоря Додона, который ранее заявил, что хоть и поддерживает реформы, но ждет конкретных результатов от членов кабмина – по зарплатам, пенсиям, решению проблем с дорогами, обеспечению канализацией, снижению тарифов. Он также отметил, даже если и не требует отставок министров, но 2-3 должны покинуть правительство.

"К настоящему моменту все остаются на своих постах. Игорь Додон может высказывать мнение, как это делает любой гражданин Республики Молдова. Решение о составе правительства принимает премьер. Не обсуждаем изменение состава кабинета министров", - подчеркнула Санду.

По ее словам, есть программа правительства, которая была утверждена, в том числе депутатами-социалистами.

"В парламенте могут обсуждаться прогрессы в рамках этой программы, так как кабмин утвержден высшим законодательным органом. Мы открыты к таким дискуссиям, по конкретным вопросам, в рамках парламентской платформы", - сказала премьер.

На вопрос о том, о каких министерствах в принципе шла речь, Санду ответила, что этот вопрос ею не обсуждался. "Меня не интересует обсуждение этого", - добавила она.

Политические изменения в Молдове

Конституционный суд 9 марта признал результаты парламентских выборов, которые прошли в Молдове 24 февраля, и утвердил мандаты избранных законодателей. Впервые граждане республики выбирали депутатов по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам.

Больше всего представителей в парламенте нового созыва у Партии социалистов – 35 мандатов. Вторая по численности - фракция демократов с 30 депутатами. Политический блок ACUM представляют 26 депутатов. Еще одной политической силой, прошедшей в высший законодательный орган, стала Партия "Шора" – 7 мандатов. Также в парламенте нового созыва есть три независимых депутата (от одномандатных округов).

После нескольких месяцев споров члены фракции ПРСМ и ACUM подписали 8 июня временное политическое соглашение и сформировали правительство. Тогда же парламентарии определили основные направления сотрудничества. А 16 сентября участники коалиции подписали новое политическое соглашение о целях на переходный период, которое завизировали президент, премьер и спикер парламента.