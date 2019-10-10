Павел Филип: Владимир Плахотнюк больше не хочет заниматься политикой

Председатель Демократической партии Павел Филип утверждает, что бывший лидер демократов Владимир Плахотнюк больше не хочет заниматься политикой.

Павел Филип отметил, что это сказал сам Плахотнюк во время телефонного разговора, который был с ним после того, как политик покинул страну. Кроме того, лидер ДПМ говорит, что Плахотнюк в настоящее время не имеет никакого участия в деятельности Демократической партии, передает ipn.md

Павел Филип говорит, что не знает, где находится Владимир Плахотнюк, и не спросил его об этом, когда разговаривал с ним по телефону. Лидер демократов говорит, что не знает и содержания дела, которое недавно было возбуждено прокурорами на имя Владимира Плахотнюка.

Бывший премьер опроверг информацию о том, что бывший председатель парламента Андриан Канду хотел бы покинуть ДПМ и даже страну.

„Это неправда. Из дискуссий, которые у меня есть с Канду, он остается активным депутатом во фракции. Не знаю, может, кто-то провоцирует эти дискуссии”, - прокомментировал лидер ДПМ.

В то же время председатель ДПМ говорит, что некоторые парламентские следственные комиссии, которые в настоящее время работают в парламенте, имеют политическую направленность и созданы для фальсификации местных выборов 20 октября. Лидер ДПМ утверждает, что отчеты этих комиссий публикуются до местных выборов с целью дискредитации Демократической партии. Павел Филип сказал, что он не был приглашен ни на слушания в парламентскую комиссию по расследованию попыток путча, ни в прокуратуру, чтобы сделать заявления, хотя до июня 2019 года он занимал должность премьер-министра.

„Я всегда соблюдал закон и Конституцию, потому что я дал такую клятву. Пока было решение Конституционного суда, меня не спрашивали, хочу ли я его исполнять или нет”, - заявил Павел Филип о том периоде, когда ДПМ отказывалась покидать власть.

Лидер демократов добавил, что ДПМ выучила свои уроки и сейчас находится в процессе реформирования.

„ДПМ по-прежнему будет подлинным политическим формированием в Республике Молдова. В партии будут люди, разделяющие ее ценности”, - заявил демократ.

В то же время Павел Филип не ответил, если в реформированной ДПМ будут такие члены, как Константин Цуцу или Константин Ботнарь, близкие к бывшему лидеру.