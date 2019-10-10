Политикой „малых шагов” создается государство де-факто за Днестром

Власти Республики Молдова сделали большие уступки в отношениях с приднестровской администрацией, а эта политика „малых шагов” фактически создает государство за Днестром. В этом случае может исчезнуть интерес жителей приднестровского региона к интеграции в Республику Молдова. Такие мнения были высказаны в ходе передачи „Forum” на телеканале Vocea Basarabiei, передает IPN.

Депутат Платформы DA Блока ACUM Юрие Реницэ отметил, что базовым документом, с которого власти Республики Молдова должны отталкиваться в отношениях с приднестровским регионом, является Закон о статусе приднестровского региона 2005 года. По его мнению, молдавские власти сделали большие уступки в отношениях с приднестровской администрацией. „Естественно, что, если вы начинаете диалог, вы должны поддерживать его - с достоинством, в ваших национальных интересах. Отсутствие последовательной политики, серьезных и ответственных подходов привело нас к этой ситуации - под предлогом того, что, возможно, мы как-то их убедим, возможно, станем более привлекательными. Это не тот случай, в ситуации, когда мы должны двигаться вперед”, - заявил Юрие Реницэ.

Депутат утверждает, что в рамках технической договоренности, которую подписали Блок ACUM и Партия социалистов, было четко оговорено, что чувствительные темы, такие как приднестровское урегулирование, никогда не будут рассмотрены, поскольку они не подлежат решению этим парламентским большинством. По словам депутата, с самого начала было ясно, что ПСРМ и президент Игорь Додон не будут соблюдать эти положения.

Обозреватель Николае Негру считает, что посредством этой политики „малых шагов”, которую правительство внедряет по отношению к приднестровскому региону, власти делают сепаратистам государство. „Государство, до того, как решить, какой статус они будут иметь. Осталось только надеть на них шляпу. Эти полномочия, которые им дают, такие как поездки в Европу, специальные номера, водительские права - таким образом, мы можем однажды проснуться, что через все эти „малые шаги” мы построили там государство, которое фактически существует и остается только формализовать его”, - заявил Николае Негру.

В последние годы власти Республики Молдова предоставили ряд льгот гражданам, проживающим за Днестром, а именно им была предоставлена возможность ездить в Европейский Союз на основании специальных регистрационных номеров, были признаны дипломы об образовании некоторых учебных заведений региона и др.