10 Октября 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Андрей Нэстасе отказался от мандата мэра
10.10.2019

Лидер ППДП Андрей Нэстасе из гонки не выбывает - предпочел отказаться от мандата 2018-года. Объявил он об этом на брифинге, и, пользуясь случаем, вылил на конкурентов все накопленное за это время недовольство, особенно досталось его партнерам из ПСРМ. По мнению Нэстасе, за решением суда о признании недействительными результатов выборов в 2018 году стоит кандидат от ПСРМ Ион Чебан.

"У меня есть моральный долг перед людьми, которые меня выбрали. Обращаюсь и к тем, кто в прошлом году не голосовал за меня, и не стал соучастником Плахотнюка, Додона и Чебана в преступлении против демократии", - заявил Нэстасе.

Чебан в долгу не остался.

"Если у Нэстасе имеются доказательства, ему, как юристу следует обратится в соответствующие инстанции. Если кто-то всеми способами и заявлениями добивается дестабилизации или досрочных выборов, он должен взять на себя за это ответственность", - сказал он.

Пресс-секретарь Игоря Додона не ответила на наш звонок, так что мы не смогли узнать позицию Игоря Додона. Не отреагировал на обвинения Нэстасе и бывший глава Демпартии Влад Плахотнюк.

Кстати, Ион Чебан о решении Апелляционной палаты высказался сдержанно.

"Хочу верить, что все решения суда вполне прозрачны. Я подписал проект судебной реформы и активно ее поддерживаю. Мне не хочется сегодня давать оценки тому или иному решению судебной инстанции".

8 октября Апелляционная палата отменила решении первой инстанции о признании недействительными результатов выборов 2018 года. Таким образом, лидировавший по числу голосов Андрей Нэстасе стал мэром. Примечательно, что в состав коллегии Апелляционной палаты входит судья Владислав Клима - тот самый, год назад принявший решение объявить выборы недействительными.

Видимо, он изменил мнение после того, как ставший за это время главой МВД Нэстасе потребовал преследовать его в уголовном порядке. Нэстасе вдруг объявил, что по его сведениям Клима принял необоснованное решение, после которого некое предприятие якобы связанное с предприятием "Metal Feros", получило немалые суммы через офшоры. Нэстасе направил в Высший совет магистратуры запрос о наказании Клима. Исполняющий обязанности главы ВСМ Дорел Мустяцэ попытался убедить коллег одобрить прокурорскую проверку правомерности решения Клима в отношении той кампании. Но большинство членов ВСМ отвергли это предложение и доверили проверку судебного решения судебной инспекции. И тогда, и сегодня судья Клима отказался комментировать ситуацию. Увильнул от наших вопросов и Андрей Нэстасе.

- Хочу, чтобы вы знали: я не меняю убеждений. Виновные в нарушениях и преступлениях должны отвечать по закону.
- Вы исключаете возможность, что судья Клима принял это решение под давлением, как утверждают некоторые политики?
- Девушка, мы боролись за то, чтобы вы имели право говорить и спрашивать о чем угодно.
– Вот я и спрашиваю.
- А я говорю: вы имеете право утверждать сколько угодно.

Следует отметить, что в прошлом месяце Ассоциация судей Молдовы, которую возглавляет Клима, пожаловалась на давление. В Ассоциации утверждали, что ВСМ пытается запугать 80 судей, подписавших обращения о созыве всех судей страны и голосования по решению об отстранении членов ВСМ. Однако исполняющий обязанности председателя этого учреждения Дорел Мустяцэ отвергает эту информацию.


 
Количество просмотров:
169
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.