Андрей Нэстасе отказался от мандата мэра

Лидер ППДП Андрей Нэстасе из гонки не выбывает - предпочел отказаться от мандата 2018-года. Объявил он об этом на брифинге, и, пользуясь случаем, вылил на конкурентов все накопленное за это время недовольство, особенно досталось его партнерам из ПСРМ. По мнению Нэстасе, за решением суда о признании недействительными результатов выборов в 2018 году стоит кандидат от ПСРМ Ион Чебан.

"У меня есть моральный долг перед людьми, которые меня выбрали. Обращаюсь и к тем, кто в прошлом году не голосовал за меня, и не стал соучастником Плахотнюка, Додона и Чебана в преступлении против демократии", - заявил Нэстасе.

Чебан в долгу не остался.

"Если у Нэстасе имеются доказательства, ему, как юристу следует обратится в соответствующие инстанции. Если кто-то всеми способами и заявлениями добивается дестабилизации или досрочных выборов, он должен взять на себя за это ответственность", - сказал он.

Пресс-секретарь Игоря Додона не ответила на наш звонок, так что мы не смогли узнать позицию Игоря Додона. Не отреагировал на обвинения Нэстасе и бывший глава Демпартии Влад Плахотнюк.

Кстати, Ион Чебан о решении Апелляционной палаты высказался сдержанно.

"Хочу верить, что все решения суда вполне прозрачны. Я подписал проект судебной реформы и активно ее поддерживаю. Мне не хочется сегодня давать оценки тому или иному решению судебной инстанции".

8 октября Апелляционная палата отменила решении первой инстанции о признании недействительными результатов выборов 2018 года. Таким образом, лидировавший по числу голосов Андрей Нэстасе стал мэром. Примечательно, что в состав коллегии Апелляционной палаты входит судья Владислав Клима - тот самый, год назад принявший решение объявить выборы недействительными.

Видимо, он изменил мнение после того, как ставший за это время главой МВД Нэстасе потребовал преследовать его в уголовном порядке. Нэстасе вдруг объявил, что по его сведениям Клима принял необоснованное решение, после которого некое предприятие якобы связанное с предприятием "Metal Feros", получило немалые суммы через офшоры. Нэстасе направил в Высший совет магистратуры запрос о наказании Клима. Исполняющий обязанности главы ВСМ Дорел Мустяцэ попытался убедить коллег одобрить прокурорскую проверку правомерности решения Клима в отношении той кампании. Но большинство членов ВСМ отвергли это предложение и доверили проверку судебного решения судебной инспекции. И тогда, и сегодня судья Клима отказался комментировать ситуацию. Увильнул от наших вопросов и Андрей Нэстасе.

- Хочу, чтобы вы знали: я не меняю убеждений. Виновные в нарушениях и преступлениях должны отвечать по закону.

- Вы исключаете возможность, что судья Клима принял это решение под давлением, как утверждают некоторые политики?

- Девушка, мы боролись за то, чтобы вы имели право говорить и спрашивать о чем угодно.

– Вот я и спрашиваю.

- А я говорю: вы имеете право утверждать сколько угодно.

Следует отметить, что в прошлом месяце Ассоциация судей Молдовы, которую возглавляет Клима, пожаловалась на давление. В Ассоциации утверждали, что ВСМ пытается запугать 80 судей, подписавших обращения о созыве всех судей страны и голосования по решению об отстранении членов ВСМ. Однако исполняющий обязанности председателя этого учреждения Дорел Мустяцэ отвергает эту информацию.