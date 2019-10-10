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Общество
В Кишиневе стартовал отопительный сезон
10.10.2019

Отопительный сезон в столице начался. Тепло поступает в Муниципальную клиническую больницу "Святого архангела Михаилв", частный лицей, 14 многоэтажных домов и четыре предприятия. Информацию подтвердили в "Термоэлектрике", сообщив, что подключение объектов произведено на основании заявлений.

Как говорят на предприятии, работы по подготовке отопительной системы к зимнему сезону завершены и теплоноситель может быть поставлен всем желающим.

Решение о начале всеобщего отопительного сезона выносят местные власти. Это происходит после того, как на протяжении трех дней среднесуточная температура воздуха не превышает 8 градусов тепла. До тех пор, потребители, желающие подключиться к системе, должны обратиться с заявкой в "Термоэлектрику". В прошлом году отопительный сезон начался 15 октября.


 
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