Молдова и Румыния ведут переговоры об отмене тарифов на роуминг и приближаются к решению этого вопроса, а также они выступают за строительство новых мостов через Прут.

Об этом заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску на совместной пресс-конференции в Кишиневе с министром иностранных дел Румынии Рамоной Мэнеску, передает interlic.md

Он отметил, что в ходе дискуссий по исключению тарифов на роуминг было выявлено несколько конкретных решений, которые рассматриваются сейчас экспертами. Стороны ведут консультации, обмениваются мнениями.

«Мы приближаемся к нахождению решения этого вопроса, чтобы граждане Молдовы в Румынии и наоборот не платили дополнительную завышенную стоимость за осуществляемые звонки», - сказал глава МИДЕИ.

Он также высказался за достижение прогресса по строительству новых мостов через Прут, в том числе, в Унгенах, чтобы гражданам двух стран было легче осуществлять поездки друг к другу. Нику Попеску отметил, что отмена платы за роуминг, строительство новых мостов, дорог между странами, взаимподключение энергетических систем, внедрение других важных инфраструктурных проектов принесет конкретные выгоды гражданам и еще больше закрепит европейский путь Молдовы.