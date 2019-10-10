Майя Санду: Румыния - надежный торговый партнер Молдовы

Румыния - надежный торговый партнер Молдовы, а торгово-экономические отношения между странами имеют положительную динамику. Об этом заявила премьер-министр Молдовы Майя Санду в ходе встречи с министром иностранных дел Румынии Рамоной Мэнеску, которая находится с рабочим визитом в Кишиневе.

Официальные лица обсудили вопросы укрепления отношений между двумя странами и реализацию Дорожной карты по приоритетным направлениям сотрудничества Румыния - Молдова. Делегации рассмотрели основные проекты, которые находятся в процессе выполнения и будут осуществляться в Молдове при поддержке Румынии.

Премьер-министр выразила благодарность за поддержку, оказываемую Румынией нашей стране, и подчеркнула важность активного политического диалога и широкого отраслевого сотрудничества, развивающегося в рамках Европейского стратегического партнерства.

Премьер отметила, что Румыния - надежный торговый партнер, а торгово-экономические отношения имеют положительную динамику.

«Мы ценим оперативность и открытость, с которой правительство Румынии отреагировало на просьбу правительства Молдовы оказать поддержку в достижении цели по приведению нашей страны в соответствие с европейскими стандартами и ценностями путем модернизации государства, искоренения коррупции и реформирования юстиции», - заявила Майя Санду.

Майя Санду и Рамона Мэнеску приветствовали успешные совместные проекты, выразив заинтересованность в их продолжении в приоритетных областях: образование, культура, энергетика, сельское хозяйство и другие.