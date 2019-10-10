Граница Молдовы превратилась в решето: Как арабки, избившие в Кишиневу молодую маму, спокойно уехали на родину - и это удается сделать всем преступникам

Леонид Рябков

В общем, все шито-крыто. Вот напали в центре Кишинева арабские студентки на молодую маму, которая якобы сделала им замечание, избили ее на глазах крохотной дочери. Завели уголовное дело, а арабок уже след простыл. Спокойно себе уехали домой, в Израиль. В прокуратуре признаются, что достать их практически невозможно, Израиль своих граждан не выдает.

Может, если они приедут лет через десять в Молдову, тогда есть шанс довести уголовное дело до логического завершения — приговора суда, - кулуарно признается мне сотрудник прокуратуры. - Но это вряд ли...

И ведь не только иностранцы, совершив административное или уголовное деяние в нашей стране, свободно покидают пределы Молдовы! И те наши сограждане, у кого рыльце в пушку, тоже без проблем покидают Отчизну. Плахотнюк, Шор, Цуцу — вот лишь самые известные фигуранты громких уголовных дел. И что? Сели на самолет или в автомобиль и спокойно уехали на чужбину.

В чем же дело? Ладно, может, в истории с иностранцами наши побоялись международного скандала? Не захотели напряжения международной обстановки? Ссориться с Израилем? А с нашими-то правонарушителями как и что?!

Думается, дело в том, что все мы люди и думаем на перспективу, в том числе, и сотрудники Пограничной полиции, Таможенной службы и прочих правоохранительных структур. У нас же политическая ситуация капризна, как погода осенью, меняться может каждую минуту. Думают так, наверное: «Ладно, эти чиновники и миллионеры сегодня в опале, а ведь завтра вполне себе могут оказаться на коне!» И кто пострадает, если их задержать? Стрелочник, конечно! То есть, я! На всякий случай, закрою-ка я глаза, пусть себе едет, куда хочет... А вернется он завтра в Кишинев с триумфом и фанфарами, может, не забудет скромного слугу «беспощадного» молдавского закона...

Перестраховка на всех уровнях, желание услужить еще вчерашнему всесильному лицу в надежде, что оно, лицо, завтра станет еще могущественнее — никак не способствует созданию правильной правовой обстановки в Молдове. Над нами ведь вся заграница уже смеется, а мы только утремся. В надежде на богатую возможностями перспективу...