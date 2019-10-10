Опрос: нужен ли диплом

Хотя значительная часть родителей считают, что сегодняшние дипломы больше не имеют ценности, они всё же хотят, чтобы их дети окончили университет. Трое из каждых пяти родителей убеждены, что их дети получат высшее образование. Таковы результаты исследования, проведённого Институтом общественной политики в партнёрстве с Центром социологических исследований и маркетинга „CBS-AXA”.

Исследование было представлено на пресс-конференции в IPN. Около 71% опрошенных родителей имеют довольно хорошее или очень хорошее мнение об отечественном образовании. Доля тех, кто плохо или очень плохо относится к молдавскому образованию, статистически значима и составляет 24%.

В целом, мнения респондентов относительно ситуации в общеобразовательной системе остаются неоднозначными, что подтверждается и разрывом между долей тех, кто надеется на высшее образование для своих детей (около 61%), и тех, кто считает, что сегодняшние дипломы не имеют никакой ценности (около 34%). Также значительна доля опрошенных, считающих, что частное образование лучше государственного (около 23%). Значительная часть родителей (около 39%) считают, что дети изучают в школе и те вещи, с которыми они не согласны, что школьники получают слишком большие домашние задания (около 38%), и что расписание учащихся слишком загружено (около 43%).

„Необязательно нацеливаться на „десятку”. Если ты устал, или тема не вызывает интереса, то скажи „спасибо” и за „семёрку”. Родители считают, что должно быть как можно меньше домашних заданий, и мы попытались объяснить им, что есть дети, которые выполняют всё домашнее задание и сами просят учителя задать им что-то ещё. Мы же не должны закрывать путь и таким детям”, - отметил Анатол Гремальски, один из авторов исследования, эксперт в области образовательной политики.

Несмотря на то, что большинство родителей имеют довольно хорошее или очень хорошее мнение о молдавском образовании и школах, около 67% из них считают, что для того, чтобы получить хорошие оценки, ребёнку также нужны репетиторы, а почти 49% опрошенных хотели бы, чтобы их сыновья или дочери учились за рубежом.

„При интерпретации данных следует учитывать сложность условий, в которых формируется мнение. Вы же понимаете, что оценки были даны многими родителями, которые, возможно, даже не особо детально знакомы со стандартами качественного образования”, - отметил социолог CBS-AXA Василе Кантаржи, поясняя некоторую противоречивость ответов опрошенных. „С одной стороны, мы заявляем, что довольны тем образованием, которое получает ребенок. С другой стороны, мы бы хотели, чтобы наш ребёнок учился за рубежом”, - подчеркнул социолог.

В опросе участвовали представители взрослого населения страны (18 лет и старше), имеющие на своём попечении хотя бы одного ребенка, посещающего начальное, гимназическое или лицейское учебное заведение. Опрос проводился среди 516 респондентов, его погрешность составляет ±4,3%