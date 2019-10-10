Молдавские мажоры устраивают гонки на Porsche и стреляют из пистолетов

Дорогие машины, скорость, оружие и музыка на максимальной громкости. Это не кадры боевика, а реальность, которой живут некоторые молодые люди в нашей стране.

В редакцию информационного портала Agora было отправлено несколько роликов, на которых группа молодых людей передвигается на машине по городу на огромной скорости, употребляет алкоголь и стреляет из оружия.

На некоторых видеороликах молодые люди хвастаются, что они могут проехать по центру столицы со скоростью, превышающей 200 км/ч, на других видео молодые люди употребляют алкоголь и стреляют из оружия в ритме песни, звучащей на максимальной громкости.

В соцсетях один из главных героев видео нередко появляется на фото с главой государства Игорем Додоном.

Стоит отметить, что в последнее время в стране произошла серия ДТП, в которых пострадало большое количество людей.

Напомним, что широкий общественный резонанс вызвала авария, спровоцированная водителем Porsche на Буюканах, в которой 2 человека погибли и более 20 получили травмы. У женщины-водителя было большое количество протоколов за вождение в нетрезвом виде и нарушения ПДД. В момент аварии она также была пьяна. Спустя неделю эта женщина скончалась в больнице.

Вчера утром пассажирский микроавтобус столкнулся с автомобилем Mercedes. Авария произошла в Теленештском районе, на трассе Бельцы – Кишинев. В результате ДТП 16 пассажиров микроавтобуса были доставлены в районную больницу Теленешт с различными телесными повреждениями.